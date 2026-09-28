İran, Fairford yakınlarında gözaltına alınan 5 kişiyi yönlendirme iddiasını reddetti - Son Dakika
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İran, Fairford yakınlarında gözaltına alınan 5 kişiyi yönlendirme iddiasını reddetti

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İran'ın Londra Büyükelçiliği, Fairford Hava Üssü yakınlarında gözaltına alınan 5 kişiyi yönlendirdiği iddialarını reddetti. Büyükelçilik, iddiaları 'asılsız ve kötü niyetli spekülasyon' diye niteledi ve bunların İngiltere'de İranofobi propagandasını körükleyeceğini savundu.

İran, İngiltere'de ABD'nin İran saldırılarında kullandığı hava üssünde gözaltına alınan 5 kişiyi yönlendirdiklerine dair iddiaları reddetti.

İngiltere'de ABD hava kuvvetleri tarafından da kullanılan Fairford Hava Üssü yakınlarında terör eylemi hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alınmıştı. İran, İngiltere'deki hava üssünde yapılan gözaltılar ile bağlantılı oldukları iddialarını reddetti. İran'ın Londra Büyükelçiliği, hafta sonu gözaltına alından 5 İngiliz vatandaşının Tahran tarafından yönlendirildiğine dair ifadelerin ilişkilendiren "asılsız ve kötü niyetli spekülasyonları" reddetti.

Büyükelçilik tarafından sosyal medyada üzerinden yapılan açıklamada, İran'ı tutuklamalarla ilişkilendirme girişimlerini reddedildiği ve şiddetle kınadığı aktarılırken bu tür spekülasyonların yalnızca İngiltere'de "İranofobi propagandasını körükleyeceğini" söyledi.

Başkent Londra'nın 120 kilometre kuzeybatısındaki Gloucestershire'daki hava üssü ABD tarafından İran'a yönelik saldırılarda kullanılmıştı.

Kaynak: İHA
Londra BüyükelçiliğiBüyükelçilikİngilterePolitikaDünyaİranSon Dakika

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