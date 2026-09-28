İran, Fairford yakınlarında gözaltına alınan 5 kişiyi yönlendirme iddiasını reddetti

İran, İngiltere'de ABD'nin İran saldırılarında kullandığı hava üssünde gözaltına alınan 5 kişiyi yönlendirdiklerine dair iddiaları reddetti.

İngiltere'de ABD hava kuvvetleri tarafından da kullanılan Fairford Hava Üssü yakınlarında terör eylemi hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alınmıştı. İran, İngiltere'deki hava üssünde yapılan gözaltılar ile bağlantılı oldukları iddialarını reddetti. İran'ın Londra Büyükelçiliği, hafta sonu gözaltına alından 5 İngiliz vatandaşının Tahran tarafından yönlendirildiğine dair ifadelerin ilişkilendiren "asılsız ve kötü niyetli spekülasyonları" reddetti.

Büyükelçilik tarafından sosyal medyada üzerinden yapılan açıklamada, İran'ı tutuklamalarla ilişkilendirme girişimlerini reddedildiği ve şiddetle kınadığı aktarılırken bu tür spekülasyonların yalnızca İngiltere'de "İranofobi propagandasını körükleyeceğini" söyledi.

Başkent Londra'nın 120 kilometre kuzeybatısındaki Gloucestershire'daki hava üssü ABD tarafından İran'a yönelik saldırılarda kullanılmıştı.