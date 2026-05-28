İran Güney'den Füze Saldırısı İddiası

İran merkezli Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güney bölgesinden belirlenen çeşitli hedeflere yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürerken yerel kaynaklar, Buşehr ile Hürmüzgan eyaletlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden yükseldi. İran basını, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güney bölgelerinden çeşitli hedeflere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, füzelerin tam olarak hangi hedeflere doğru fırlatıldığı henüz netlik kazanmadı. Öte yandan bazı İranlı kaynaklar, Basra Körfezi'nde bir çatışma yaşanmasının mümkün olduğunu öne sürdü.

Yerel kaynaklar ayrıca Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Söz konusu bölgelerde herhangi bir patlama henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Bazı iddialarda duyulan patlama seslerinin, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kurallarını ihlal ettiği öne sürülen gemilere yönelik gerçekleştirilen uyarı atışlarından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. - TAHRAN