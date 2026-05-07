İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye tepki gösterdi

07.05.2026 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin petrol tankerine müdahalesine karşılık düşman unsurları füze ateşi altına alındı.

İran devlet televizyonu, ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerine müdahalesinin ardından Hürmüz Boğazı bölgesindeki "düşman unsurlarının" İran'ın füze ateşi altına alındığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise saldırılara ilişkin, "Aynı hatayı tekrar etmek farklı bir sonuç doğurmaz, yalnızca daha sert bir karşılık getirir. İran'ın yeni deniz düzenine saygı gösterin" dedi.

İran'dan Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan son gelişmelere ilişkin art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran devlet televizyonu, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Saldırgan ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerine yönelik saldırısının ardından, Hürmüz Boğazı bölgesindeki düşman unsurları İran'ın füze ateşi altına alındı. Düşman birlikleri zarar gördükten sonra kaçmak zorunda kaldı" denildi.

Sirik'teki seslerin kaynağına ilişkin açıklama

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde duyulan patlama seslerine ilişkin ise yeni açıklama yapıldı. İran basını kentte herhangi bir patlama ya da çatışma yaşanmadığını bildirirken, duyulan seslerin Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'nin bazı gemilere yönelik yaptığı uyarılardan kaynaklandığını aktardı.

"İki düşman İHA'sı imha edildi"

DMO'ya yakın haber kaynakları da Bender Abbas'ta hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği iki düşman İHA'sının imha edildiğini öne sürdü. Haberde, kentte duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilirken, söz konusu olayın Keşm Adası'ndaki Behmen İskelesi çevresinde meydana gelen patlamadan farklı olduğu kaydedildi.

Azizi: "İran'ın yeni deniz düzenine saygı gösterin"

İran Meclisi'nden de Hürmüz Boğazı çevresindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, söz konusu saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Aynı hatayı tekrar etmek farklı bir sonuç doğurmaz, yalnızca daha sert bir karşılık getirir. İran'ın yeni deniz düzenine saygı gösterin" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

00:04
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
23:32
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
23:13
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
22:23
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 00:36:32. #7.12#
SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.