İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, beraberindeki heyetler Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

22.07.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, beraberindeki heyetler Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzade'yi, misafir etmekten mutlu olduklarını belirterek, "ran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, Büyükelçilik Ekonomi Müsteşarı Asghar Omidi ve Muavin Konsolos Hadi Javan'ı belediyemizde ağırladık. Kendilerine nazik ziyaretleri ve şehrimizle ilgili güzel temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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