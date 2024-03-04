İran İslami Şura Meclisi Seçimlerinde 245 Milletvekili Belirlendi

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 290 sandalyeli İran İslami Şura Meclisi seçimlerinde 245 milletvekilinin meclise gitmeye hak kazandığını belirterek, kalan 45 milletvekilinin ikinci tur seçimlerinde tekrardan yarışacağını söyledi.
İran'da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimlerinde sonuçlar belli oldu. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında seçimlere ilişkin resmi rakamları paylaştı. Vahidi, seçimin İran düşmanlarına gereken cevabı verdiğini söyleyerek, "İran aleyhinde propaganda, halkın seçimlere katılmasıyla yenik düştü. Halk seçimlere yoğun katılım gösterdi. Tüm propagandalara ve ülke içindeki ekonomik zorluklara rağmen halk büyük bir hamaset gösterdi" dedi.
Seçime katılım yüzde 41 oldu
Vahidi, "Ülke genelinde yüzde 41 katılım oranıyla 25 milyon İranlı sandık başına gitti. Geçersiz oy sayısı ise sadece yüzde 5 ve bazı medya organlarında iddia edildiği gibi yüksek oranda geçersiz oy olmadı. Hatta düşmanın tüm çabalarına rağmen halk, bir önceki seçimlere nispeten yüksek katılım gösterdi" dedi.
45 milletvekili adayı ikinci turda yarışacak
Vahidi, 290 sandalyeli İran İslami Şura Meclisi seçimlerinde 245 milletvekilinin meclise gitmeye hak kazandığını belirterek, yüzde 20 oy oranının altında kalan 45 milletvekili adayının ikinci tur seçimlerinde belli olacağını söyledi. Vahidi, "İslami Şura Meclisinde ilk turda 245 milletvekili ve Uzmanlar Meclisinde ise 88 kişi seçildi. İkinci tur seçimleri nisan ayının sonu ile mayıs ayının başı gibi yapılacak. Şu andan itibaren ise ikinci tur seçimlerine hazırlanacağız" dedi.
Seçimlerde 4 önemli konu başlığı olduğunu belirten Vahidi, "Seçimlerin güvenliği ve standardı, rekabet ve katılım. Bu 4 konu önemliydi ve her bir aşama sorunsuz geçti. Seçimlerde rol alan tüm kurumlara ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İran 1 Mart'ta sandık başına gitmişti
İran'da 12'inci dönem İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçmek ve denetlemekle görevli olan Uzmanlar Meclisi için İranlılar 1 Mart'ta sandık başına gitmişti. 290 sandalyeli parlamentoda yer almak için 15 bin 200 aday yarıştı. 144 aday ise dini lideri seçmek ve denetlemekle görevli olan 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisinde yer almak için seçime katıldı.
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