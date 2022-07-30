İran'da İsveç vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutukladı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da İsveç vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutukladı

30.07.2022 14:26
İran'da İsveç vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutukladı

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen bir İsveç vatandaşının güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı belirtildi.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen bir İsveç vatandaşının güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı belirtildi.

İran İstihbarat Bakanlığı, hakkında casusluk suçlaması bulunan bir İsveç vatandaşının tutuklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsveç vatandaşı olan bir kişinin casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmiş ve tutuklanmıştır. Tutuklanan kişi güvenlik güçlerimizin takibindeydi ve İran'a giriş çıkışları takip ediliyordu" ifadeleri kullanıldı. Casusluk iddiasıyla tutuklanan İsveç vatandaşının İran'da şüpheli ilişkiler ağı kurduğu belirtilirken, "İsveç vatandaşının İran içerisindeki tüm hareketleri, gittiği şehirler, ülke içerisinde kurduğu ilişkiler ve ziyaretleri güvenlik güçlerimizce takip altındaydı" denildi. Açıklamada ayrıca, tutuklanan İsveç vatandaşının İsrail'e de ziyaretler gerçekleştirdiği ve İran'da güvenlik güçlerinin takibi altında olan diğer ülke vatandaşı casusları ile irtibat kurduğu belirtildi.

"Serbest bırakılmasını istiyoruz"

İsveç mahkemesi, İran'daki toplu idam kararlarında rolü olduğu gerekçesiyle yargılanan İranlı eski Savcı Vekili Hamid Nuri'ye "savaş suçu" ve "kasten cinayet" suçlarından müebbet hapis cezası vermişti. Tahran yönetimi ise İsveç mahkemesinin aldığı kararı "siyasi" olarak tanımlamıştı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Nuri'nin serbest bırakılmasını isteyerek, "İran, Hamid Nuri'nin tutuklanması ve yargılanmasını hukuk dışı olarak görüyor. Kendisinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz" demişti. - TAHRAN

YORUMLAR
500
İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi İran'da bir İsveç vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklandı İran'da bir İsveç vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklandı
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, İsveç, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da İsveç vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutukladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti
14:03 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan skandal Putin tezahüratı için açıklama geldi: Ukrayna bizden özür dilemeli
13:51 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
12:11 Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 14:26:47. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da İsveç vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutukladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement