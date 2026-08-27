İran, Komşularıyla Güvenlik İşbirliği Önerdi - Son Dakika
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İran, Komşularıyla Güvenlik İşbirliği Önerdi

İran, Komşularıyla Güvenlik İşbirliği Önerdi
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Müslüman ülkelerle ortak güvenlik düzenlemeleri kurmaya hazır olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin komşu devletlerle ortak güvenlik düzenlemeleri kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen 40. Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, farklılıklara rağmen Müslüman ülkelerin birlik olması çağrısında bulundu. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırganlığı kınayarak bu saldırganlığa karşı azami güç ve kararlılıkla dimdik durduklarını söyledi. Pezeşkiyan hiçbir Müslüman ülkenin güvenliğini, komşusunun güvensizliği üzerine inşa etmemesi ve hiçbir Müslüman ülke topraklarının başka bir Müslüman ülkeye karşı kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 ülkede 2 milyardan fazla Müslümanın yaşadığını ve bu ülkelerin geniş enerji kaynaklarına, stratejik ticaret yollarına, büyük pazarlara, genç nüfusa ve önemli bilimsel ve teknolojik kapasitelere sahip olduğunu söyledi. Ancak ortak ekonomik gücün ve Müslümanlar arası ticaretin potansiyellerinin altında kaldığını belirten Pezeşkiyan, asıl sorunun bu dağınık yetenekleri ortak bir irade ve güce dönüştürmedeki başarısızlık olduğunu belirtti.

"İran komşularıyla ortak güvenlik düzenlemeleri kurmaya hazır"

Pezeşkiyan ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşı işaret ederek İran'ın savaşı başlatan taraf olmadığını ve askeri saldırganlığa karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda İran'ı savunmanın komşu veya Müslüman ülkelere karşı düşmanlık anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Hiçbir İslam ülkesi başka bir İslam ülkesine karşı saldırganlık platformu olmamalıdır" dedi. İran'ın komşularıyla ortak güvenlik düzenlemeleri kurmaya hazır olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, İran'ın Filistin'e verdiği desteğin mezhepsel bir bağlılıktan ziyade ezilenleri savunma meselesi olduğunu yineledi.

Pezeşkiyan ayrıca Müslüman ülkeler arasında karşılıklı güvenlik ve saldırmazlık paktı, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde arabuluculuk ve çatışmayı önleme için kalıcı bir mekanizma ve daha geniş kapsamlı ekonomik, bilimsel ve teknolojik iş birliği önerisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, Komşularıyla Güvenlik İşbirliği Önerdi - Son Dakika

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