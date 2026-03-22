İran, Trump'ın Tehdidine Cevap Verdi

22.03.2026 15:26
İran Meclis Başkanı Galibaf, saldırı olursa enerji tesislerinin meşru hedef olacağını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "48 saat" tehdidine tepki göstererek, "Ülkemizdeki altyapının hedef alınması halinde, bölgedeki enerji ve hayati tesisler meşru hedef olacak ve geri dönülmez şekilde imha edilecektir" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırıları 23'üncü gününde devam ederken, Washington ile Tahran hattındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 48 saat içerisinde Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'ın elektrik santrallerini hedef alacağı yönündeki açıklamalarına İran'dan tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik santralleri ve ülkemizdeki altyapıların hedef alınmasının hemen ardından, bölge genelindeki hayati altyapılar ile enerji ve petrol tesisleri meşru hedef olarak kabul edilecek ve geri döndürülemez şekilde imha edilecektir. Petrol fiyatları da uzun bir süre yüksek seviyelerde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Galibaf ayrıca, karşı tarafın hamlelerinin boşa çıkarılacağı ve planlarının etkisiz hale getirileceği mesajını vererek, Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresi'nin 69'uncu ayetinde yer alan "Sağ elindekini at ki onların yaptıklarını yutsun" ifadelerini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Enerji, İran, Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
13:05
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
