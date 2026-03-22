İran, Trump'ın Tehdidine Cevap Verdi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "48 saat" tehdidine tepki göstererek, "Ülkemizdeki altyapının hedef alınması halinde, bölgedeki enerji ve hayati tesisler meşru hedef olacak ve geri dönülmez şekilde imha edilecektir" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırıları 23'üncü gününde devam ederken, Washington ile Tahran hattındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 48 saat içerisinde Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'ın elektrik santrallerini hedef alacağı yönündeki açıklamalarına İran'dan tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik santralleri ve ülkemizdeki altyapıların hedef alınmasının hemen ardından, bölge genelindeki hayati altyapılar ile enerji ve petrol tesisleri meşru hedef olarak kabul edilecek ve geri döndürülemez şekilde imha edilecektir. Petrol fiyatları da uzun bir süre yüksek seviyelerde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Galibaf ayrıca, karşı tarafın hamlelerinin boşa çıkarılacağı ve planlarının etkisiz hale getirileceği mesajını vererek, Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresi'nin 69'uncu ayetinde yer alan "Sağ elindekini at ki onların yaptıklarını yutsun" ifadelerini paylaştı.

Trump'tan İran'a 48 saatlik Hürmüz uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN