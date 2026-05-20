İran ve ABD Arasında Yeni Mesajlaşma Gelişmesi

İran merkezli yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran'ın 14 maddelik teklifine ABD'nin yanıt verdiğini belirterek, "ABD Pakistanlı arabulucular üzerinden İran'a yeni bir teklif iletti" dedi.

İran ve ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda mesaj alışverişi devam ediyor. İran merkezli yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran'ın 3 gün önce 14 maddelik teklifini göndermesinin ardından ABD'nin Pakistanlı arabulucular aracılığıyla yeni bir teklifi İran'a ilettiğini aktardı.

İran'ın son teklifi incelediği ve yanıt vermediği belirtilen haberde, Pakistanlı arabulucunun tekliflerdeki farklılıkları gidermek amacıyla Tahran'da bulunduğu ifade edilerek, henüz hiçbir konunun kesinleşmediği vurgulandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile devam eden mesaj alışverişine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin İran ziyaretinin amacının ABD ile mesaj alışverişini kolaylaştırmak ve taraflar arasında gönderilen metinleri netleştirmek için ek açıklamalar sunmak olduğunu belirtmişti. Bekayi, ABD tarafına karşı "güçlü ve makul şüpheler" olmasına rağmen İran'ın "ciddiyet ve iyi niyetle" müzakerelere devam ettiğini ifade etmişti. - TAHRAN