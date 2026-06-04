İran ve ABD Arasındaki Mutabakata Belirsizlikler - Son Dakika
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İran ve ABD Arasındaki Mutabakata Belirsizlikler

04.06.2026 23:38
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İranlı yetkili Rızai, ABD-İran mutabakatında hala belirsizliklerin olduğunu ifade etti.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD-İran arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik mutabakat zaptı taslağında hala açıklığa kavuşturulması gereken belirsizlikler bulunduğunu söyledi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik üzerinde çalışılan mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rızai, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının mevcut taslağında hala açıklığa kavuşturulması gereken belirsizlikler bulunduğunu söyledi.

Rızai ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı kendi şartlarını kabul etmeye zorlamak istediğini ve Tahran'ın taleplerini belirsiz bırakmaya çalıştığını öne sürdü. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve ABD Arasındaki Mutabakata Belirsizlikler - Son Dakika

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