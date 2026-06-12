İran ve ABD Mutabakatı Yakın

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran arasında muhtemel mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin, "'İslamabad Mutabakat Zaptı' daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullanırken, ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu açıklamayı "çok olumlu" bulduğunu iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile muhtemel mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, "'İslamabad Mutabakat Zaptı' daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı. Metin nihai halini alana kadar medyanın içeriğe ilişkin spekülasyonlardan kaçınması gerekir. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda sürece ilişkin ayrıntılar uygun zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Axios: "Trump, açıklamayı 'çok olumlu' buldu"

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump da Arakçi'nin açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump'ın, kendisiyle yapılan telefon görüşmesinde İranlı bakanın sözlerini "çok olumlu" bulduğu iddia edildi. - TAHRAN