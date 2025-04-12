İran ve ABD Müzakereleri Yapıcı Geçti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile gerçekleşen müzakerelerin ilk turunun yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini ifade ederek, "Hiçbir uygunsuz ifade kullanılmadı. Her iki taraf da eşit şartlarda ve karşılıklı faydaya dayalı bir anlaşmaya varmak için müzakereleri sürdürme kararlılığını gösterdi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'ın başkenti Maskat'ta ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin ilk turunun ardından İran basınına açıklamalarda bulundu. Arakçi, yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmelerin, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin yoğun çabalarıyla gerçekleştiğini ve bakanın iki taraf arasında 4 kez mekik dokuyarak görüşleri ilettiğini belirtti. Arakçi, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini ifade ederek, "Hiçbir uygunsuz ifade kullanılmadı. Her iki taraf da eşit şartlarda ve karşılıklı faydaya dayalı bir anlaşmaya varmak için müzakereleri sürdürme kararlılığını gösterdi" dedi.

İkinci tur haftaya yapılacak

Müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta cumartesi günü yapılacağını söyleyen Arakçi, "Bir sonraki oturumda, muhtemel bir anlaşmanın genel çerçevesini ele almayı ve sürecin ne kadar ilerletilebileceğini değerlendirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Karşı taraf, uygun ve adil bir anlaşma sağlamak için ciddi çaba sarf etti"

Tarafların zaman kaybına yol açacak, sonuçsuz ve yıpratıcı müzakerelere karşı olduğunu vurgulayan Arakçi, "ABD tarafı da hedeflerinin mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya ulaşmak olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.

Müzakere sürecinin kolay olmayacağını belirten Arakçi, "Bu süreç her iki tarafın da irade göstermesini gerektiriyor. Bugün karşı taraf, uygun ve adil bir anlaşma sağlamak için ciddi çaba sarf etti. Şimdi bu görüşmeleri değerlendirip, daha derinlemesine ele almalı ve bir sonraki tur için hazırlıklarımızı yapmalıyız" şeklinde konuştu.

"Müzakereler farklı bir yerde yapılabilir"

Görüşmelerin ikinci turunun aynı düzeyde gerçekleştirileceğini belirten Arakçi, "Toplantının yeri büyük ihtimalle burası olmayacak. Ev sahipliği yine Umman'a ait olacak, ancak görüşmeler farklı bir yerde yapılabilir" dedi.

"Ortak müzakere zeminine yaklaştık"

Bugünkü toplantının müzakerelerin sürdürülebilir olduğunu gösterdiğini vurgulayan Arakçi, "Bir sonraki toplantıda, görüşmelerin gündemine girmeyi hedefliyoruz ve bu süreç doğal olarak bir zaman çizelgesini de beraberinde getirecek" diye konuştu.

Müzakere şeklinin kendi çerçevesinde belirleneceğini kaydeden Arakçi, "Ancak asıl önemli olan, görüşmelerin hangi temelde yapılacağıdır. Bugünkü toplantıda, ortak bir müzakere zeminine oldukça yaklaştık. Eğer bir sonraki oturumda bu temeli netleştirebilirsek, sürecin büyük bir kısmını geride bırakmış oluruz ve bu temele dayanarak gerçek anlamda müzakerelere başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Görüşme sonrasında iki heyet karşılaştı ve birkaç dakika sohbet ettik"

Görüşme sonrası ABD heyeti ile kısa bir sohbet gerçekleştirildiğini aktaran Arakçi, "Bu tamamen normal bir durumdu. Görüşme sonrasında iki heyet karşılaştı ve birkaç dakika sohbet ettik. ABD'li diplomatlara her zaman diplomatik nezaket çerçevesinde yaklaşıyoruz. Bu kez de aynı şekilde sadece bir selamlaşma yapıldı ve ardından da görüşme yerinden ayrıldık" şeklinde konuştu. - MASKAT