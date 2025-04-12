İran ve ABD Umman\'da Nükleer Müzakerelere Başladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı müzakerelerin Umman'da başladığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran'ın nükleer programı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına yönelik dolaylı müzakerelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta başladığını açıkladı.

Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin yapıldığını ifade etti.

Bekayi, "Görüşmeler, ev sahibi Umman tarafından belirlenen mekanda, İran ve ABD temsilcilerinin ayrı salonlarda bulunmasıyla gerçekleştiriliyor. Taraflar, görüş ve tutumlarını Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla birbirlerine iletiyor" ifadelerini kullandı. - MASKAT