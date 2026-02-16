İran ve UAEA\'dan Nükleer Müzakere Öncesi Temas

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı (UAEA) Rafael Grossi ile Cenevre'de bir araya gelerek, iş birliği ve ABD ile yürütülen dolaylı müzakereleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yarın yapılacak dolaylı müzakerelerin ikinci turu için geldiği İsviçre'de temaslarına başladı. İranlı bakan, Cenevre kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme Arakçi'nin konakladığı yerde gerçekleşti. Görüşmede, İran ile UAEA arasındaki iş birliği kapsamında, İran'ın nükleer programına yönelik Ajans denetimleri çerçevesindeki bazı teknik konular ile Meclis'in kabul ettiği yasa doğrultusundaki süreçlerin ele alındığı ve görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, İran'ın ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin teknik değerlendirmelerini de dile getirdiği ifade edildi.

"Kapsamlı teknik görüşmeleri tamamladım"

UAEA Başkanı Grossi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cenevre'de yarın yapılması planlanan önemli müzakereler öncesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile kapsamlı teknik görüşmelerimizi az önce tamamladım" dedi. - CENEVRE