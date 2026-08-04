İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda Müzakereleri Sürdürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımının sağlanmasına yönelik İran ile Umman arasında yürütülen müzakerelerin sürdüğünü ve görüşmelerin olumlu bir atmosferde ilerlediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen müzakereler hakkında İran basınına açıklamada bulundu. Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımının sağlanmasına yönelik İran ile Umman arasında yürütülen müzakerelerin sürdüğünü ve görüşmelerin olumlu bir atmosferde ilerlediğini açıkladı. Söz konusu görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan iki ülke arasında yürütüldüğüne dikkat çeken Bekayi; görüşmelerin, gemiler için güvenli gidiş ve dönüş rotalarının belirlenmesine odaklandığını söyledi. Bekayi, söz konusu rotaların belirlenmesinde İran ve Umman'ın egemenlik hakları ile ulusal güvenlik hassasiyetlerinin gözetildiğini belirtti.

Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem de siyasi düzeyde olumlu olduğunu ifade eden Bekayi, İran'ın Umman ile iş birliği içinde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin gelecekte nasıl yönetileceğine ilişkin gerekli mekanizmaları oluşturmak için çalıştığını belirterek, nihai sonuçların ise görüşmeler tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.