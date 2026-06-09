İran, Yabancı Güçlerin Bölgeden Ayrılmasını İstiyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler, kendi insan hataları, basit kazalar ya da muhtemel çapraz ateşin arasında kalma riski nedeniyle sürekli bir tehlike altında bulunmaktadır. Bu riski azaltmanın en iyi yolu bölgeden ayrılmalarıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran arasında yükselen gerilim ardından açıklama yaptı. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı ülkelerin Körfez bölgesi çevresinde konuşlu askeri unsurlarına ilişkin güvenlik uyarısında bulundu. Arakçi, "Topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler, kendi insan hataları, basit kazalar ya da muhtemel çapraz ateşin arasında kalma riski nedeniyle sürekli bir tehlike altında bulunmaktadır. Bu riski azaltmanın en iyi yolu bölgeden ayrılmalarıdır" dedi.

Arakçi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın geçtiğimiz saatlerde kullandığı ifadeleri yineleyerek, "Diplomasinin dilini tercih ederiz, ancak başka dilleri de konuşabiliriz" açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanı açıklamasında ayrıca, "Hürmüz Boğazı uluslararası sular değildir; İran ile Umman arasında ve ABD'den binlerce mil uzakta bulunmaktadır. Deniz sınırları apaçık ortadadır. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz İran hava sahası, kara ve deniz sınırlarına yönelik ihlallere karşı her daim tetiktedir" ifadelerini kullandı.

Trump, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait taarruz helikopterinin İran tarafından vurulduğunu iddia etmişti. Trump açıklamasında, bu konuda ABD ordusu tarafından bilgilendirildiğini kaydederek, "Dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yürüten son derece gelişmiş bir Apache helikopterimizi düşürmüş. Olayda iki pilot görev yapıyordu. Her ikisi de güvende ve herhangi bir yara almadı" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ABD ordusunun İran'a yönelik bir saldırı düzenlemek zorunda olduğunu savunarak, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" demişti. - TAHRAN