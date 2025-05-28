İranlı Din Adamı Gözaltına Alındı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İranlı din adamı Golam Rıza Kasımiyan'ın hac ziyareti sırasında Suudi Arabistan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin, "İran, özellikle hac ibadetinin manevi atmosferinde Müslümanların birliğine zarar vermeye yönelik her türlü girişimi kesin bir dille kınamaktadır. İran ve Suudi Arabistan arasındaki yapıcı ilişkiler de dahil olmak üzere kimsenin kardeş komşularımızla ilişkilerimizi sabote etmesine izin vermemeye kararlıyız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, hac ziyareti sırasında Suudi Arabistan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan İranlı din adamı Golam Rıza Kasımiyan hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Rençberan, açıklamasında Suudi Arabistan'ın İran vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğunu belirterek, "Hac sezonunun başında bir din adamı, sözlerinin sadece çevresiyle kalmayacağını bilerek Mekke ve Medine'yi çirkin ifadelerle tanımladı, ev sahibi ülke yetkililerini aşağılayıcı ve suçlayıcı ifadelerle hedef aldı. Bu tutumun ardından kişi gözaltına alındı ve birçok İran vatandaşının vize işlemleri durduruldu. Binlerce hacı adayı belirsizlikle karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.

"İran ve Suudi Arabistan arasındaki yapıcı ilişkilerimizin sabote edilmesine izin vermeyeceğiz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise İranlı din adamı Kasımiyan'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Arakçi, "İran, özellikle hac ibadetinin manevi atmosferinde Müslümanların birliğine zarar vermeye yönelik her türlü girişimi kesin bir dille kınamaktadır. İran ve Suudi Arabistan arasındaki yapıcı ilişkiler de dahil olmak üzere kimsenin kardeş komşularımızla ilişkilerimizi sabote etmesine izin vermemeye kararlıyız" dedi.

Bu yılki hac organizasyonunun Suudi Arabistan tarafından son derece başarılı bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Arakçi, "Müslümanları kutsal topraklarda ağırlayan Suudi Arabistan hükümeti ve halkına içten selam ve başarı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

İranlı din adamından hac ziyareti sırasında sert eleştiri

İran devlet televizyonuna bağlı bir kanalda program yapan ünlü din adamı Golam Rıza Kasımiyan, hac ziyareti sırasında sosyal medyada paylaştığı bir videoda, "Artık Antalya'ya gitmek yerine Mekke ve Medine'yi tercih edebilirsiniz. Kıbleyi işgal edenler burada kumarhanelere, İslam'a aykırı konserlere ve çeşitli ahlaksızlıklara izin veriyor. Yaşananlar doğal değil. Diplomatik temaslar ve normalleşme aldatmacalarına kanmayın. Hacılara yönelik ağır baskılar söz konusu. Tüm bunlar, kıblenin gerçek sahibinin zuhurunu ve bu toprakları kıbleyi işgal edenlerin elinden kurtaracağını gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN