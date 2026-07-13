İş adamı: Türkiye dünyanın merkezi olacak

Diyarbakırlı iş adamı Mustafa Çubuk, Türkiye'nin Orta Doğu ve dünyanın merkezi olmasını beklediklerini değerlendirerek, "Biz, artık savaşlara dur demek istiyoruz. Dünya liderlerinin gelmesi de inşallah Türkiye'miz için daha güzel şeylere vesile olur" dedi.

SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliğini değerlendirdi. Çubuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu belirterek, dünya liderlerinin çok güzel ağırlandığını söyledi. Türkiye'ye hem ekonomik, hem de ticari olarak bir güven olduğunu kaydeden Çubuk, "Türkiye, inşallah Orta Doğu ve dünyanın merkezi olacak. Biz, böyle bekliyoruz. Biz, artık savaşlara dur demek istiyoruz. Dünya liderlerinin gelmesi de inşallah Türkiye'miz için daha güzel şeylere vesile olur" dedi.

Cumhurbaşkanının hem dünyada, hem Orta Doğu'da barış için elinden geleni yaptığını aktaran Çubuk, "Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı bizde İran, Suriye, Irak gibi bu ateşin içinde olacaktık. Cumhurbaşkanımızın dik durmasıyla ülkemize her hangi bir savaş gelmedi. İnşallah ülkemize yatırım yapacaklarını bekliyorum. Türkiye'de bir barış süreci var. Bu barış süreci de güzel gidiyor. Eskiden Diyarbakır'a, Siirt'e, Bingöl'e gittiğin zaman bir kilometrede bir çevirme oluyordu. Askerimiz, polisimiz oluyordu. Şükür şu an hepimiz iç içeyiz" diye konuştu.

"Bilindiği üzere cumhurbaşkanımız dünya liderlerine silah hediye etti" diyen Çubuk, "Bu, küçük bir hediyeydi. Gerisini onlar düşünsün. Manasını onlar yüklesin. Türkiye'miz çok güzel misafirperverlik yaptı. Onlar da artık bunu düşünsünler, Türkiye'ye düşmanlıklarını bıraksınlar" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR