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İş adamı Yücel Yalçınkaya, Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adayı oldu - Son Dakika

İş adamı Yücel Yalçınkaya, Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adayı oldu

İş dünyasının başarılı isimlerinden Yücel Yalçınkaya, AK Parti'den Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adayı olmak için başvurusunu gerçekleştirdi. Yalçınkaya, Çekmeköy'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarından oluşan bir grup tarafından desteklendi.

İş adamı Yücel Yalçınkaya, Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adayı oldu
16.11.2023 - 22:55,  Güncelleme: 10:04
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İş dünyasının başarılı isimlerinden Yücel Yalçınkaya, AK Parti'den Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adayı olmak için başvurusunu gerçekleştirdi.

AK Parti'de Belediye başkanlıkları için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Çekmeköy Belediyesinde 3 dönem Meclis üyeliği yapan, Anadolu Birleştirici ve Sanayici İşadamları Derneği ASİAD Kurucu Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, AK Parti'den Çekmeköy Belediyesi Başkan Aday Adaylığı için AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

İLÇE BİNASINA KALABALIK BİR GRUPLA GELDİ

Yalçınkaya'nın aday adaylığı başvurusu sırasında Çekmeköy'de faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkanları, mahalle muhtarları, dernek başkanlarından oluşan kalabalık bir grup da kendisine destek vermek için Çekmeköy AK Parti İlçe Başkanlığı binası önünde toplandı.

"TÜM KESİMLERİ KUCAKLAMAK ADINA ADAY ADAYI OLDUM"

AK Parti'den Çekmeköy Belediyesi Başkan Aday Adaylığı için başvuruda bulunan Yücel Yalçınkaya, "Bugün bize eşlik eden STK'lar, muhtarlarımız, esnafımız ve vatandaşlarımızla birlikte ilçe başkanımıza Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adaylığı müracaatımızı takdim ettik. Çekmeköy'de siyasetin içerisinde uzun yıllar bulundum. Çekmeköy'ün bütün sokak ve mahallelerini bilen, belediyeciliğin bütün teknik yapılarını bilen bir kardeşiniz olarak Çekmeköy'ün tüm kesimlerini kucaklamak adına aday adayı olarak buradayım" dedi.

"YÜZDE 60 OY ALACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERDİK"

İlçe başkanının kendilerini nezaket içerisinde karşıladığını ifade eden Yalçınkaya, iddialı bir çıkışa imza atarak "İnşallah Çekmeköy'de yüzde 60 oranında bir oy alacağımızın sözünü verdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

AK Parti, Çekmeköy, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İş adamı Yücel Yalçınkaya, Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adayı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş adamı Yücel Yalçınkaya, Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adayı oldu - Son Dakika
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