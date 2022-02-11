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İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin muhtarlar isteklerini dinledi - Son Dakika

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin muhtarlar isteklerini dinledi

11.02.2022 14:52
İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin muhtarlar isteklerini dinledi

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Toplantıda Başkan Şahin, muhtarları ile koordinasyon ve işbirliğini artırmak, hizmet önerilerini ve taleplerini almak üzere toplantı düzenlediklerini ifade etti. İscehisar ilçesinde bulunan mahalle muhtarları da ilçenin hak ettiği yere gelebilmesi için koordinasyonlu bir şekilde beraber gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Toplantıda muhtarların, vatandaşların talep ve şikayetlerini öğrenme konusunda belediye ile köprü vazifesi gördüğünü belirten İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz." dedi.

Muhtarlar her türlü çalışmalarında kendilerine destek olan Başkan Şahin'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin muhtarlar isteklerini dinledi

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Ahmet Şahin, Karahisar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin muhtarlar isteklerini dinledi - Son Dakika


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