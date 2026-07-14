Işıkhan ve Gana Bakanı Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gana Çalışma, İşler ve İstihdam Bakanı Abdul-Rashid Hassan Pelpuo ile bir araya geldi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Abdul-Rashid Hassan Pelpuo ile ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere tecrübelerimizi paylaşmaya açık olduğumuzu aktardık. Önümüzdeki dönemde karşılıklı istişaremizi daha da güçlendirmek konusunda mutabık kaldık. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi samimiyet ve dostluk zemininde geliştirmeyi sürdüreceğiz."