Işıkhan Yalova\'da konuştu, Terörsüz Türkiye için \'büyük milat\' dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Terörsüz Türkiye ideali hem çeyrek asırlık mücadelemizi taçlandıran hem de geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek büyük bir milattır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Yalova programı kapsamında AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Işıkhan, partililere hitap etti. Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine geniş yer veren Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bunun en büyük örneği Terörsüz Türkiye adımıdır. Hamdolsun, 40 yılı aşkın bir süredir ülkemizin başına bela edilen, kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize kast eden, çok büyük bedeller ödeyerek mücadele ettiğimiz terörü, milli bir mutabakatla gündemimizden tamamen çıkardık. Bu mutabakat, geleceğin her bakımdan güçlü Türkiye'sini inşa etme yolunda atılmış büyük bir adımdır. Terörsüz Türkiye ideali hem çeyrek asırlık mücadelemizi taçlandıran hem de geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek büyük bir milattır. Bu vesileyle, başta Cumhur İttifakı ortaklarımız olmak üzere, söz konusu ülkemizin bekası olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Gazi Meclisimizin tüm mensuplarına müteşekkir olduğumu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kırk yılı aşkın bu tarihi sorunun çözümüne ömrünü vakfeden, Terörsüz Türkiye idealimizin gerçekleşebilmesi için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımıza ve AK kadrolarımıza şahsım ve milletimiz adına en derin şükranlarımı sunuyorum."

"Çözümün adresi AK Parti'dir"

AK Parti'nin 25 yıllık süreçte Türkiye'ye önemli hizmetler kazandırdığını ifade eden Işıkhan, "Elbette hala çözüme kavuşturulmayı bekleyen birçok meselemiz var, gelecekte de mutlaka olacaktır. Ancak şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum ki çözümün adresi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti'dir" dedi.

Yalova teşkilatına da seslenen Bakan Işıkhan, kadın ve gençlik kolları ile tüm teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi. Işıkhan, "Bu noktada Yalova'ya güveniyoruz. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte, tüm teşkilat mensuplarımızla, yarın seçim varmışçasına, heyecanımızı ve azmimizi çoğaltarak, çeyrek asırlık bir millet hareketine yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Işıkhan daha sonra MHP Yalova İl Başkanlığı ve Yalova Valiliği'ni ziyaret etti.