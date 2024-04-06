İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in İlk İcraatı - Son Dakika
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Politika

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in İlk İcraatı

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez\'in İlk İcraatı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu.

06.04.2024 00:15  Güncelleme: 00:18
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu.

Geçtiğimiz haftasonu ülke genelinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerde en yakın rakibine bin 77 oy fark atan Mehmet Dönmez, seçimden zaferle çıkmıştı. Dönmez, İskenderun İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Dönmez ve beraberindekiler, mazbatanın alınmasının ardından hep birlikte İskenderun Belediyesi'ne geçti. Belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Başkan Dönmez'in ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden giderek, yeter artık söz milletindir diyerek, aramızdaki engelleri kaldıran ilk engel olarak, kapıları kaldırmak suretiyle, görevimize başlıyoruz, aramızdaki vatandaşlarımıza engel diye görülen, ilk engeli beraber kaldırıyoruz, buyurun arkadaşlar" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in İlk İcraatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Yaman: Olan kapıya oluyor, ya arkadaşlar o kadar abartmaya gerek yok vatandaş sizi makam odanızda görsün arada bir tıkanan bir iş olduğu zaman vatandaş size ulaşsin yeter makam odası kapisi ile ne sorunuz var anladım tamam halka hizmet kutsaldır tamam 1 1 Yanıtla
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