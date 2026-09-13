İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri Cardiff'te bağımsızlık anlaşması imzalayacak - Son Dakika
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İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri Cardiff'te bağımsızlık anlaşması imzalayacak

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İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başbakanları, yarın Cardiff'te bir araya gelerek bağımsızlık referandumu hakkını da içeren mutabakat zaptını imzalayacak. Anlaşmanın, İngiltere Başbakanı Burnham üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri, yarın Birleşik Krallık'ın dağılma sürecini başlatmak üzere hazırlanan anlaşmayı imzalamak üzere bir araya gelecek.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Birleşik Krallık dahilindeki dört ülkeden İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın başbakanları, yarın Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya gelerek, bağımsızlık referandumları düzenleme hakkını talebini de içeren mutabakat zaptına imza atacak. Bağımsızlık yanlısı üç başbakan, Cardiff Körfezi'ne bakan St. David Oteli'nde bir araya gelerek, bağımsızlık hamlesinde birlikte hareket etme yollarını görüşecek. Zirveye İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri ve İskoçya Başbakanı John Swinney, Plaid Cymru lideri ve Galler Başbakanı Rhun AP Iorwerth, Sinn Fein Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kuzey İrlanda Başbakanı Michelle O'Neill'in yanı sıra Sinn Fein Genel Başkanı Mary Lou McDonald iştirak edecek.

"Burnham, Birleşik Krallık'ın son başbakanı olarak tarihe geçeceği fikriyle yüzleşmeli"

İskoçya Başbakanı Swinney, Birleşik Krallık'ta statükonun sürdürülebilir olmadığını ve Londra'nın Birleşik Krallık sonrası bir geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade ederek, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı eleştirdi. Swinney, "Ciddi bir anayasal değişimin arkasındaki ivme inkar edilemez. Andy Burnham, artık Birleşik Krallık'ın son başbakanı olarak tarihe geçeceği fikriyle yüzleşmek zorunda" dedi.

Swinney, "Yarın Cardiff'te Büyük Britanya ve İrlanda'nın dört bir yanından ortaklarımızla daha iyi bir geleceği görüşmek için sabırsızlanıyorum. Bu da ancak bağımsızlığın getireceği yeni bir başlangıçla mümkün olabilir" dedi.

Üç başbakanın zirvede imza atacakları mutabakat zaptının ülkelerinin kendi geleceğini tayin etme hakkına işaret eden bir deklarasyon da içermesi bekleniyor. Bağımsızlık yanlısı partiler arasında iş birliği de öngören belgenin imzalanmasının ardından liderlerin ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. İngiliz basınındaki haberlere göre belgenin ayrıca ülkeler arasında ekonomi, enerji, Avrupa ve uluslararası işbirliğini de öngörmesi bekleniyor. Anlaşma çerçevesinde üç partinin de kendi ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) içinde yer alması gerektiği konusunda, yani İskoçya ve Galler'in yeni üyeler olarak, Kuzey İrlanda'nın ise İrlanda Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak AB üyesi olmaları gerektiğini beyan etmeleri de öngörülüyor. Bu hamlenin İngiltere Başbakanı Burnham üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor.

"Kuzey İrlanda'nın İrlanda ile birleşmesinin değerlendirilmesi gerekir"

Bağımsızlık yanlısı liderlerin bir araya geleceği Cardiff zirvesi, İngiltere Başbakanı Burnham'ın çarşamba günü Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak, İrlanda ile birleşmesi için toplumsal mutabakat bulunması halinde bunun değerlendirilmesi gerekeceğini söylemesinin ardından geldi. Burnham, açıklamasında benzer bir durumun İskoçya için de geçerli olduğunu ve İskoçya'da yeni bir bağımsızlık referandumu yapılabileceğini ima etti.

Burnham, bu açıklamalarının sonrasındaki gün geri adım atarak, İskoçya için yeni bir referandumun "söz konusu olmadığını" açıklamıştı.

Trump, İrlanda'nın birleştiğini görmeyi istediğini söylemişti

Söz konusu zirve ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın "İrlanda'nın birleştiğini görmeyi çok istediği" açıklamasından iki gün sonra gerçekleşecek. Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanda ile birleşmesinin "harika bir şey" olacağını söyleyen Trump, "Bunun neresi kötü olabilir?" demişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri Cardiff'te bağımsızlık anlaşması imzalayacak - Son Dakika

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