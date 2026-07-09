İŞKUR ve BİK'ten Medya İçin Protokol - Son Dakika
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İŞKUR ve BİK'ten Medya İçin Protokol

İŞKUR ve BİK\'ten Medya İçin Protokol
09.07.2026 18:36
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İŞKUR ve BİK, medya çalışanlarının gelişimi için iş birliği protokolü imzaladı. Mesleki eğitim desteklenecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Basın İlan Kurumu (BİK) arasında, basın ve medya sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen iş arayanların mesleki gelişimini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın katılımıyla imzalanan protokole, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay da katıldı.

İki yıl süreyle uygulanacak protokol kapsamında; İşbaşı Eğitim Programları, Mesleki Eğitim Kursları ve Çalışanların Mesleki Eğitimi destekleriyle medya ve iletişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Protokol sayesinde medya sektöründe kariyer yapmak isteyen gençler, iletişim fakültesi mezunları ve sektörde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar uygulamalı eğitimlerle mesleki deneyim kazanacak. Ayrıca sektörde görev yapan çalışanlar için dijital dönüşüm ve yeni medya uygulamalarına uyum sağlayacak yetkinlik geliştirme programları düzenlenecek.

Program kapsamında katılımcılara eğitim süresince İŞKUR tarafından net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. Mesleki eğitim kurslarında eğitici ücretleri ve kursiyerlerin zorunlu giderleri de kurum bütçesinden karşılanacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, program süresinin en az iki katı kadar ilgili basın kuruluşlarında istihdam edilecek.

İmzalanan protokol ile Türkiye genelinde resmi ilan yayımlayan 652 gazete, 366 internet haber sitesi ve bekleme sürecindeki 57 süreli yayına ulaşılması hedefleniyor. Bu kapsamda sektörün değişen ihtiyaçlarına uygun aktif iş gücü programlarının geliştirilmesi ve istihdamın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi açısından önemli bir adım"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mardin İŞKUR İl Müdürü Mahmut Batur, şunları kaydetti:

"Basın ve medya sektörü, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmeyle birlikte sürekli kendini yenileyen stratejik sektörlerden biridir. İŞKUR ile Basın İlan Kurumu arasında imzalanan bu iş birliği protokolü, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi açısından önemli bir adımdır. Özellikle gençlerimizin uygulamalı eğitimlerle mesleki deneyim kazanmaları, iletişim alanında eğitim alan vatandaşlarımızın istihdama daha güçlü şekilde katılmaları ve mevcut çalışanların mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır."

Batur, Mardin İŞKUR İl Müdürlüğü olarak ilde faaliyet gösteren basın ve medya kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışarak protokol kapsamında sunulan desteklerden en etkin şekilde yararlanılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Batur, "Bu protokol ile basın sektörüne yönelik işbaşı eğitim programları 9 ay süreyle düzenlenebilecek. İstihdam süresi de destekleme süresiyle aynı olacak şekilde basın sektörümüze pozitif ayrımcılık uygulamış olacağız. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını yakından takip ederek vatandaşlarımızı istihdama kazandıracak projeleri hayata geçirmeye ve işverenlerimizin nitelikli personel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Eğitim, İŞKUR, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika İŞKUR ve BİK'ten Medya İçin Protokol - Son Dakika

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