İspanya'da hayvan koruma yasası onaylandı - Son Dakika
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İspanya'da hayvan koruma yasası onaylandı

02.08.2022 17:46
İspanya'da hayvan koruma yasası onaylandı

İspanya istismar, terk ve kurban cezalarını artıran hayvan koruma yasasını onayladı.

İspanya istismar, terk ve kurban cezalarını artıran hayvan koruma yasasını onayladı.

İspanya hükümeti istismar, terk ve ölüm cezalarını artıran hayvan koruma yasasını onayladığını duyurdu. Onaylanan yasaya göre sıhhi ve ötenazi sebepleri dışında evcil hayvanların öldürülmesi yasak olurken, hayvanların zalimce öldürülmesi halinde 200 bin euroya kadar para ve hapis cezaları verilecek. Hayvanların evcil hayvan dükkanlarında satılması ve zarar görebilecekleri gösterilerde kullanılmasının yasak olduğu yasaya göre, köpek, kedi gibi evcil hayvanların ticarileştirilmesi, ticari amaçlarla teşhir edilmesi ve vahşi hayvanlarla yapılan sirkler ise yasaklandı. Hayvanların horoz dövüşü, güvercin avı gibi zarar görebilecekleri veya ölebilecekleri etkinlik ve gösterilerde kullanılması yasak olurken, hayvanat bahçeleri ve yunus parkları ise yerli türler için kurtarma merkezlerine dönüştürülecek.

İspanya'nın geleneksel eğlence türü olan boğa güreşi gösterilerinden alınan hayvanlar, üretim hayvanları ve öğretim dahil deney ve araştırma amaçlı hayvanlar bu yasal reformun dışında tutulmuştur. - MADRİD

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Kaynak: İHA

İspanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İspanya'da hayvan koruma yasası onaylandı - Son Dakika

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