Isparta Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüpleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüpleriyle Bir Araya Geldi

Isparta Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüpleriyle Bir Araya Geldi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve amatör spor kulüp başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, amatör sporcuları ve amatör spor kulüplerini her zaman desteklerini belirtti.

09.08.2024 12:52  Güncelleme: 12:58
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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı ve amatör spor kulüp başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, amatör sporcuları ve amatör spor kulüplerini her zaman desteklerini belirtti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nurettin Akgül ve amatör spor kulüp başkanlarıyla bir araya geldi. Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleşen buluşmada Isparta'daki amatör spor altyapısı ele alınırken, yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amatör sporun kendileri için öneminden bahsederek altyapıdan yetişmenin ne kadar değerli olduğunu bildiklerini söyledi. Amatör spor kulüp yöneticilerinin önemli çalışmalar yaptığına değinen Başkan Başdeğirmen, "Vermiş olduğunuz hizmet spora verilen hizmetin dışında çocuklarımızın geleceğiyle alakalı çok kutsal bir görev olduğuna inanarak bunları söylüyorum. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlıklı, bilinçli yetişmesi ülkemiz açısından çok değerli. Burada en çok desteklenmesi gereken sizlersiniz. Bu bilinçle sizlerle sürekli toplantı yapıyor ve bu konuda altyapılar oluşturuyoruz. Bakanlıklarımıza yaptığımız çalışmalarımızı anlatıyoruz. Devletimizin desteğiyle yaptığımız çalışmaları görünce onlar da çok mutlu oluyor. Gece aydınlatmalı halı sahalarda çocuklarımız geç vakitlere kadar top oynuyor. Gördüğümüz çocuğumuza futbol, voleybol, basketbol topu hediye ediyoruz. Böylelikle kendilerini spora teşvik etmiş oluyoruz. Çocuklarımıza altyapılar oluşturmazsak çocuklarımız telefon, tabletle oynar. Sizlerle birlikte yapmamız gereken çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamak" dedi.

Amatör spor kulüplerinin başkan ve temsilcileri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Bugüne kadar gelmiş geçmiş belediye başkanlarımız içerisinde spora en büyük desteği Şükrü başkanımız vermiştir. Bugüne kadar Isparta'da bu spor yatırımları yapılmadı. Şükrü başkanımıza biz de destek verirsek daha çok yatırım yapılacağı inancındayız. Spora destek olalım çocuklarımızı teknoloji ve diğer bağımlılıklardan uzak tutalım. Böylelikle iyi ve ahlaklı sporcu olmalarını önerelim" dediler.

Buluşma hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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