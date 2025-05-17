Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Halife Sultan Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Halife Sultan Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Halife Sultan Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı çerçevesinde Halife Sultan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalleli, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni taleplerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, vatandaşların isteklerini dinleyerek, çeşitli projeler hakkında bilgi verdi.

17.05.2025 12:50  Güncelleme: 12:58
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında Halife Sultan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen'in şehre çok güzel hizmetler ve projeler kazandırdığını belirten vatandaşlar, "Biz bugüne kadar çok belediye başkanı gördük. Yapılamayanları siz yaptınız" dediler.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 'Milletle Bütünleşen Belediyecilik' ilkesi kapsamında mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Başdeğirmen, Halife Sultan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı. Mahalleye gelişinde vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Başdeğirmen, şehre ve Halife Sultan Mahallesi'ne yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi, projelerinden bahsetti. Programa belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz, parti teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri de katıldı.

Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Şaban Akyol, bir yıldır muhtarlık görevi yürüttüğünü belirterek, bu süre içerisinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ilettikleri tüm taleplerin yerine getirildiğini ifade etti ve teşekkürlerini bildirdi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca başlatılan 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Halife Sultan Mahallesi'nde vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen, sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle buluşmalarıyla vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlediklerini bu sayede şehri daha da güzelleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Halife Sultan Mahallesi'ne son geldiğinde bazı taleplerin iletildiği, bunların arasında özellikle sağlık ocağı eksikliğinden bahsedildiğini belirten Başkan Başdeğirmen, belediye tarafından inşası yapılan sağlık ocağının hizmete açıldığını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, Halife Sultan Mahallesi Meydanlığında da yenileme çalışmaları yaptıklarını, çocuk parkının yenilendiğini, spor sahasının ise tadilatının geçirildiğini belirtti.

Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Şaban Akyol, mahallerine verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür plaketi takdim etti.

Vatandaşlar da tek tek söz alarak talep ve önerilerini Başkan Başdeğirmen'e iletti. Vatandaşlar, şehre yapılan hizmetlerin çok güzel olduğunu belirterek, Başkan Başdeğirmen'e şehre kazandırdığı proje ve yatırımlar için teşekkür ettiler. Vatandaşlar, mahallelerine eczane gelmesini istediklerini belirtirken, Başkan Başdeğirmen, eczane için bir yer yapacaklarını ve sağlık ocağı açılan Halife Sultan Mahallesi'ne bir eczanenin de gelmesini sağlayacaklarını söyledi.

Vatandaşlar, "Belediye başkanımız olarak sizden çok memnunuz. Bizim ailecek dolaşabileceğimiz yerler yaptığınız. Bizim için çok iyi oldu" derken Başkan Başdeğirmen, Kirazlıdere, Kirazlıtepe, Andık Deresi ve Millet Bahçesi hakkında bilgi vererek, Çünür Tepesi ile Davraz Mahallesi'ndeki eski aquapark alanına yapılacak çalışmalardan bahsetti. Eski aquapark alanı için ihalenin yapıldığını ifade eden Başkan Başdeğirmen, o bölgenin özellikle kadın ve çocukların istifade edebileceği bir alan haline getirileceğini kaydetti. Başkan Başdeğirmen, Ayazmana Mesirelik alanında da çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldığını hatırlattı.

Halife Sultan Mahallesi'ndeki Kız Kur'an Kursu'nun halılarının yıkanması ve eskiyen perdeleriyle ilgili gelen taleplerin yerine getirileceğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalleye kapalı pazar alanı yapılması yönündeki istekle ilgili de çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Başkan Başdeğirmen'e hizmetleri için teşekkür eden bir vatandaş, "Biz bugüne kadar çok belediye başkanı gördük. Onların yapamadığını hep siz yaptınız. Onlar yüzde 25 yaptıysa siz yüzde 100 yaptınız. Isparta'yı Türkiye'ye tanıttınız. Yaptığınız hizmetler saymakla bitmez. Her zaman sizin yanındayız. Camimizin tuvaletinin kapıları bozuk onun yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, caminin tuvaletinin kapılarıyla ilgilenmesi talimatını verdi.

Söz alan çocuklar da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i çok sevdiklerini belirterek, taleplerini ilettiler. Başkan Başdeğirmen, çocukların taleplerinin de yerine getirileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eczane yeri, kapalı pazar alanı ve diğer taleplerle ilgili çalışmalara hemen başlayacaklarını belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Halife Sultan Mahallesi sakinlerine teşekkür etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Halife Sultan Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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