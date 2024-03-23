Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 113. Cadde esnafıyla bir araya geldi

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 113. Cadde esnafı ile bir araya geldi. Başdeğirmen, "Belediye Kanunu'na göre yapacağım dediklerini yapabilir mi? Her şeyi savuruyorlar, mümkün değil, biz işimize bakıyoruz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan Başdeğirmen'in son durağı 113. Cadde esnafı oldu. Esnaf, "Başkanım biz sizden memnunuz, çok daha iyi hizmetleri Rabbim sizlere yapmayı nasip etsin. Maşallahınız var, helal olsun, sizin hızınıza yetişemiyoruz. Çalışmalarınızı görüyoruz. Gönlümüzde oyumuz da sizinle. Gönüllerin başkanı sizsiniz" dedi.

Başkan Başdeğirmen'in bir ziyaretinde ise esnaf, diğer adayları kastederek, "Hiç durmadan şunu yapacağız, bunu yapacağız diye savuruyorlar. Kaynak nerede bunu da söylesinler. Emekliye maaş bile veriyorlar" diye konuştu.

Başkan Başdeğirmen de, "Sizin gibi bilinçli insanlar bunun muhasebesini yapıyorlar. Belediye Kanunu'na göre yapacağım dediklerini yapabilir mi? Her şeyi savuruyorlar, mümkün değil, biz işimize bakıyoruz. Desteklerinizle bugüne kadar ne yaptıysak daha iyilerini yapacağız inşallah" dedi.

Bir başka dükkan ziyaretinde de esnaf, Sütçüler ilçesi Bucakdere köyünde ikamet eden SMA hastası bir vatandaş için yol düzenlemesi istedi. Bunun üzerine evinden gidebileceği alana çıkacak 150 metre uzunluğundaki yolun yapılması için Başkan Başdeğirmen talimat verdi ve ekipler istenen yolun yapımıyla ilgili harekete geçti. - ISPARTA