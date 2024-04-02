Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti\'nin oy oranını artıran başkan oldu

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili büyükşehir ve il belediyeleri arasında yüzdelik oyunu en çok artıran başkan oldu. Başdeğirmen, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 38'lik oyunu 2024'de yüzde 41,95'e yükseltti.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti'yi Türkiye genelinde yüzdelik oy oranını artıran iller arasında zirveye taşıdı.
2019 yerel seçiminde aldığı yüzde 38'lik oy oranını yüzde 41,95'e çıkaran Başdeğirmen, böylelikle AK partinin kazandığı illerde yüzdelik bazda oy oranını artıran belediyeler arasında ilk sırada yer aldı. Başdeğirmen'i yüzde 2'lik artışla Hatay Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk takip etti. 2019'da yüzde 42,81'lik oyla seçilemeyen Öntürk, 2014 mahalli idareler seçimlerinde yüzde 44,48 oyla belediye başkanlığına seçildi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde en yakın rakibi CHP adayı Atakan Yazgan'a yüzde 20,85 fark attı. Başdeğirmen, 54 bin 433 oy alırken, Yazgan 21 bin 386 oyda kaldı. - ISPARTA
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AK Parti'nin 30 büyükşehir arasında üst üste aday gösterdiği üç seçimi de kaybeden Mustafa Savaş, CHP'li Özlem Çerçioğlu karşısında yine seçimleri kaybetti. Savaş'ın sessiz kalması dikkat çekti. Aydın'daki AK Parti tabanı değişim ve yenilenme talebini dile getirdi. AK Parti MKYK Üyesi Urfalı Mahmut Tuncer'in oğlu da eleştirilerden nasibini aldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan yerel seçimlerde kadın muhtar sayısı geçtiğimiz döneme göre artış gösterdi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Özesentepe Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Şerife Ak, rakiplerini geride bırakarak ilçenin tek kadın muhtarı seçildi. Ak, seçim sonucunda mutluluğunu dile getirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, avukatlar ve partililerden oluşan heyet, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etmek için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulundu. İtirazlar sonucunda oy dağılımında değişiklik yaşandığını belirten CHP yetkilileri, Hatay halkının iradesinin sandığa doğru şekilde yansıması ve itiraz sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Kurşunlu Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim töreninde Şerafettin Uslu, görevine başladı. Uslu, Şakir Kaymak'a teşekkür ederek geçmişe sünger çekip geleceğe odaklanacaklarını belirtti. Kaymak ise Uslu'ya başarılar dileyerek her türlü projede destekçi olacağını ifade etti.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mobil aşevi programında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Başkan Hürriyet, İzmitlilere teşekkür ederek, asla şımarık ve kibirli davranmayacaklarını belirtti.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,47 oy oranı ile 1977 seçimlerinde aldığı yüzde 41,38 oy oranıyla 47 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. Gelen bu seçim başarısı sonrası DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "CHP kendi başına herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü? Yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkarıp kazansınlar" şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.
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