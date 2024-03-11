Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleriyle sürdürdü. Başkan Başdeğirmen, Matbaalar Çarşısı ve Kunduracılar Sitesi bölgesindeki esnaflarla bir araya geldi, hayırlı işler dileklerini iletti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i yeni dönemde de görevde görmek istediklerini ve tam destek mesajını ileten esnaf ve vatandaşlar, "Yanınızdayız başkanım, sizlerle yola devam. Kesinlikle bir dönem daha belediye başkanı olmalısınız" dediler.
ITKM'nin açılması, Andık, Kirazlıdere'nin yapılması gibi Başkan Başdeğirmen'in yapmış olduğu değerli çalışmaları yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini kaydeden esnaf, "Gölcük Tabiat Parkı'nı almışsınız, çok sevindik. Allah razı olsun, tam bir sosyal alan olacak. Yapılanları görmemek için kör olmak gerekiyor. Sadece merkezde değil, köylerde bile hizmet verdiniz" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA
Son Dakika › Politika › Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve çözüm yollarını konuştu. Toplantıya katılan diğer parti temsilcileri de değişim isteğini vurguladılar.
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, eroin, esrar, kaçak sigara, elektronik sigara, içki, cep telefonu ve sahte para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Görür, bu fayların özelliklerinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, İzmir'in depreme dirençli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de depreme karşı dirençli kent çalışmaları kapsamında Bayraklı ve Bornova'da yapı envanteri çalışmalarının yapıldığını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, belediye başkan adaylarına destek istedi. Akşener, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve oy istedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Görüşmede Tatar, müzakerelere başlanacaksa egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebinin mutlak surette tanınması gerektiğini belirtti. Tatar, Türk tarafının her anlaşmaya olumlu yaklaştığını ancak Annan Planı Referandumu'na rağmen ambargo ve engellemelerle karşılaştığını ifade etti.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlem uygulanırken, bir şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 245 şüphelinin de yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda çeşitli illerde yerel suç örgütleri çökertildi ve birçok sokak satıcısı yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?