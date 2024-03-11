Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleriyle sürdürdü. Başkan Başdeğirmen, Matbaalar Çarşısı ve Kunduracılar Sitesi bölgesindeki esnaflarla bir araya geldi, hayırlı işler dileklerini iletti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i yeni dönemde de görevde görmek istediklerini ve tam destek mesajını ileten esnaf ve vatandaşlar, "Yanınızdayız başkanım, sizlerle yola devam. Kesinlikle bir dönem daha belediye başkanı olmalısınız" dediler.

ITKM'nin açılması, Andık, Kirazlıdere'nin yapılması gibi Başkan Başdeğirmen'in yapmış olduğu değerli çalışmaları yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini kaydeden esnaf, "Gölcük Tabiat Parkı'nı almışsınız, çok sevindik. Allah razı olsun, tam bir sosyal alan olacak. Yapılanları görmemek için kör olmak gerekiyor. Sadece merkezde değil, köylerde bile hizmet verdiniz" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA