Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafı ziyaret etti

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen mevcut otogardaki esnafı ziyaret etti. Başdeğirmen esnafın işyerlerinin anahtarlarını teslim etmeye başladıklarını ve 25 Mart itibariyle yeni otogarın hizmete gireceğini duyurdu.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, otogarda esnafı ziyaret etti. Otogara girişinde esnaf tarafından davul zurnalarla karşılanan Başkan Başdeğirmen, yeni otogarda yer alacak esnafın dükkanları için kuraların çekildiğini anahtarlarının teslim edilmeye başlandığını ve 25 Mart itibariyle yeni otogarın hizmete gireceğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Tüm esnaf ve yazıhanelerimize yeni yerimiz hayırlı olsun. Esnafımıza anahtarlarının teslimine başladık, esnafımız 25'ine kadar hazırlıklarını tamamlayacak ve bu tarihten itibaren yeni otogar hizmete girecek. Otogarımız güzel oldu" dedi.

Esnaf 'burada hiçbir esnafımızı mağdur etmediniz, sizi çok seviyoruz' görüşlerinde bulunurken, "Bizim sende hakkımız yok, senin bize hakkını helal etmen lazım. Çünkü sen çalışıyorsun. Otogar esnafı olarak sizden çok memnunuz. Burada hiçbir esnafı mağdur etmediniz. Allah razı olsun. Yeni yerimizde dükkanlarımızı beğendik, hiçbir sorunumuz yok. Adaletli bir dağıtım oldu bundan da hiçbir şüphemiz yok. Allah razı olsun, yanınızdayız, destekliyoruz başkanım" dediler. - ISPARTA