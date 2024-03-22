Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Esnafı Ziyaret Etti

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Hastane ve Üniversite caddelerindeki esnafı ziyaret eti. Başkan Başdeğirmen'in hizmetlerinden memnun olduklarını belirten esnaf, "Sayenizde Isparta'mız çok güzel bir şehir oldu. Siz kazanın ki biz de kazanalım. Siz kazandığınızda Isparta kazanacak" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ziyaretlerine Hastane ve Üniversite caddeleriyle devam etti. Esnafa hayırlı kazançlar dileklerini ileten Başkan Başdeğirmen, her girdiği dükkanda esnafın samimi güler yüzüyle karşılanırken, vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet etti. Başkan Başdeğirmen'e esnaf ziyaretinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

31 Mart 2024 tarihindeki mahalli idareler seçimlerinde desteklerinin Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'le olduğunu vurgulayan esnaf, "Başkanım sizi destekliyoruz. Sizin yanınızdayız. Allah yolunuzu açık etsin. Dere Mahallesi'ni de çok güzel yaptınız. Mahallemiz çok güzel oldu. Oyumuz sizinle. Sizden memnunuz. Isparta'mız çok güzel bir şehir oldu. Ayağınıza taş değmesin. İnşallah sandıkları patlatacağız. Siz kazanın ki biz de kazanalım. Siz kazandığınızda Isparta kazanacak" dedi.

Bir vatandaş da yerel seçimlerde farklı bir partiye oy vermeyi düşünürken Başkan Başdeğirmen'in hizmetlerini çok beğendiğini, bundan dolayı da oyunu AK Parti Adayı Şükrü Başdeğirmen'e vereceğini söyledi. Vatandaşlar, "Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz. Şehre güzel hizmetler yaptınız" şeklinde konuştu. - ISPARTA