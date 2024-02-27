Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafla bir araya gelerek doğalgaz problemi çözdü

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelerek, 2 sokakta yaşanan doğalgaz problemiyle ilgili firma yetkilisiyle görüşerek, problemin çözülmesini sağladı.

Başdeğirmen, esnaf ziyaretlerine Yeni Sanayi Sitesi ile devam etti. Her dükkanda ve her sokakta esnafın büyük teveccühü ile karşılaşan Başkan Başdeğirmen, yeni dönemde de güzel hizmetlere devam edeceklerini vurguladı. Esnaf da Başkan Başdeğirmen'e tam destek verdi. Esnaf ziyareti sırasında Başkan Başdeğirmen'e AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

Başkan Başdeğirmen'in şehre güzel hizmetler kazandırdığı belirten esnaf, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklerinin Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'le olduğunu dile getirdiler. Esnaf, "Başkanım desteklerimiz sizinle. İnşallah tekrar kazanacaksınız. Tercihimiz sizsiniz, yolumuz bir. Esnaf her şeyi biliyor, altınsınız. Allah razı olsun çok güzel hizmetler yaptınız" dedi.

Yeni Sanayi Sitesi'nde esnaf 2 sokakta doğalgaz bulunmadığını belirterek, doğalgaz istediklerini belirttiler. Bu talep üzerine Başkan Başdeğirmen, Torosgaz İl Müdürü Mehmet Şanlı ile görüştü. Başkan Başdeğirmen, "Önce doğalgazı yapalım sonra asfaltı yeniden dökelim" dedi. Torosgaz İl Müdürü Şanlı, doğalgaz altyapısının Mart ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Bir esnafta geçmiş dönemde arsa konusunda yaşadığı problemi Başkan Başdeğirmen'le paylaştı. Esnaf, "Geçmiş dönemde benim bahçemden yol geçeceğini söylediler. Ana cadde düz gidecekti. Evimin önünden 2-3 metre verebilirim dedim. Ama geçmiş dönemde belediyenin anayolunu asfaltlı yolu sattılar, yapılacak binayı 1 metre geri çektiler, bizim orada U gibi bir yer oldu. O dönemde belediye başkanına gittim. Durumu aktardım, 'sen imza atmadığın müddetçe burası açılmaz' dedi. Bu doğru mudur? O dönemde belediye açalım dediğimiz yeri özellikle kapatıp bize U şeklinde yol yaptı. Ben de vermiyorum dedim mahkeme kararına kaldı. Doğru açmak varken U şekline ne gerek vardı?" diye konuştu. Bu soru üzerine Başkan Başdeğirmen, vatandaşın kolaylığını sağlamak için çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, konuyla ilgileneceğini söyledi. - ISPARTA