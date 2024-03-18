Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Köy Garajı ve çevresindeki esnafa ziyarette bulundu

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Köy Garajı ve çevresindeki esnafa ziyarette bulundu.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Köy Garajı ve çevresindeki esnafı ziyaret etti. Başdeğirmen, yeni dönemde de şehre güzel hizmetler kazandıracaklarını vurguladı. Başkan Başdeğirmen'e ziyaretinde AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.
Bir kadın esnaf Ispartalı olmamasına rağmen şehirdeki hizmetlerden çok memnun olduğunu ifade ederek, "Bursalıyım, 2005'ten bu yana Isparta'da yaşıyorum. Isparta'yı yaşanacak şehir yaptınız" şeklinde konuştu. - ISPARTA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik-Yenişehir yolunun açılışını yapacak. Bakan Uraloğlu ayrıca Bilecik Valiliği, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Dikili ilçesinde esnafla bir araya geldi. Seçim çalışmaları kapsamında Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Dağ, çocuklara oyuncak dağıttı, onlarla fotoğraf çektirdi. Arıtılmış suyun tarımsal sulamada kullanma imkanı olduğunu vurgulayan Dağ, 'Başkan olduğumuzda Çandarlı Atık Su Arıtma Tesisi tarımsal sulamada kesinlikle kullanılacak' dedi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, beraberindeki adaylar ile birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret etti. Hatipoğlu, ziyaret sırasında çevre yolu, tramvay ulaşımı ve trafik sorunları hakkında projeler geliştirildiğini belirterek, Eskişehir'in yaşadığı sorunları çözeceklerini ve herkese eşit hizmet götüreceklerini ifade etti.
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Gökhan Zan'ın CHP ile hiçbir ilişkisi olmadığını ve üzerine oynandığını belirtti. Tiryaki, Gökhan Zan'ı CHP ile beraber mücadeleye davet etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Salıpazarı Barajı'nın 152 mahalle ile birlikte 3 ilçeyi sel ve baskınlardan koruyacağını belirtti. Karaaslan, barajın aynı zamanda içme suyu sağlama ve sulama amaçlı kullanılacağını ifade etti. Barajın inşaatının yüzde 15'e geldiğini ve çalışmaların hızla devam edeceğini söyleyen Karaaslan, bölge için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan KAYMEK, 'Çanakkale Ruhu'nun anlatıldığı özel bir program gerçekleştirdi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. KAYMEK, öğrencilere milli ve manevi duyguları aşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, koro, mehteran marşları ve tiyatro gösterileri gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Gazipaşa Belediyesinin toplu açılış törenine katıldı. Böcek, 5 yılda Gazipaşa'ya 925 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Özel ise Gazipaşa'nın ve Antalya'nın hak ettiği değeri görmediğini belirterek, Antalya'nın hakkını arayacaklarını söyledi.
Denizli'nin Bekilli ilçesinde CHP'den belediye meclis üyeliğine aday olan Çağatay Çağrı Asilzade, parti içindeki ayrımcılık ve meclis üyeliği listesine tepki göstererek CHP üyeliğinden istifa etti. Başka bir partiye katılmak isteyince haberi yokken CHP tarafından tekrar üye yapıldığını öğrenen Asilzade, hem 2'nci kez istifa etti hem de konuyu yargıya taşıdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Programlara AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ile Ömer Özmen de katıldı.
Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitmen ve kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ile görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ayrıca, diğer bir merkezi de ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, sınıfları gezerek eğitmenler ve kursiyerlerle sohbet etti.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Büyükkarakuyu köylüleri, 1090 dönümlük mera alanının kamulaştırılmasını protesto etti. Köylüler, mera alanının satılmasının çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla resen soruşturma başlattı.
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