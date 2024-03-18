Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Köy Garajı ve çevresindeki esnafa ziyarette bulundu

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Köy Garajı ve çevresindeki esnafa ziyarette bulundu.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Köy Garajı ve çevresindeki esnafı ziyaret etti. Başdeğirmen, yeni dönemde de şehre güzel hizmetler kazandıracaklarını vurguladı. Başkan Başdeğirmen'e ziyaretinde AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

Bir kadın esnaf Ispartalı olmamasına rağmen şehirdeki hizmetlerden çok memnun olduğunu ifade ederek, "Bursalıyım, 2005'ten bu yana Isparta'da yaşıyorum. Isparta'yı yaşanacak şehir yaptınız" şeklinde konuştu. - ISPARTA