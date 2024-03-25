Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Mahalle Mitinginde Konuştu

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Dere Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi. Göreve geldiklerinde Dere, Keçeci, Yenice, Emre, Doğancı ve Sülübey gibi mahallelerde doğal gazı olmayan evler bulunduğu belirten Başkan Başdeğirmen, buradaki evleri doğal gazla buluşturduklarını, Andık Deresi bölgesinde tarihi yeniden ortaya çıkardıklarını söyledi.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, mahalle mitingi programı çerçevesinde Dere Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Meşaleler ve havai fişeklerle soğuk havaya rağmen 7'den 70'e yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Başdeğirmen, Dere Mahallesi'nin kendisi ve ailesi için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, coşkulu kalabalığa teşekkür etti.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Dere Mahallesi'nin nüfusu az mahallelerden birisi olduğunu belirterek, meydanı hınca hınç dolduran kalabalığı görmekten duyduğu memnuniyetini ifade etti. Başkan Başdeğirmen, "Babam bu mahalleli, annem de Keçeci Mahallelidir. Buralar bizim için çok değerli ve önemli. Burada mutluyuz. Buraya gelince bambaşka bir havaya giriyoruz" dedi. Dere Mahallesi'nin üstünde Andık Deresi bölgesi bulunduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, çocukluğunun o bölgede geçtiğini, göreve geldikten sonra oranın halini gördüğünde üzüldüğünü ve Andık Deresi bölgesini yeniden düzenlediklerini, bölgenin yeni haliyle şehre çok yakıştığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Andık dedenin orada bulunan mescidi yeniledik, oradaki çeşmeyi de yeniliyoruz. Andık Deresi, şelaleleri, havuzu, fıskiyeleri, yeni oturma yerleriyle gecesi bir başka gündüzü bir başka, yazı bir başka kışı daha başka bir yer haline geldi" derken bölgedeki şelalenin tarihinden bahsetti.

Tarihe sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerine değinen Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Kirazlıdere'nin üzerine Kirazlıtepe'yi yapıyoruz. Kirazlıtepe'nin üstünde de gözetleme kalesi var. Kirazlıtepe'den sonra da yeni dönemde gözetleme kalesini ortaya çıkararak oraya daha çok vatandaşımızın gelmesini sağlayarak, tarihimizi yaşamasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Millet Bahçesi bölgesindeki tarihi binaların restorasyonlarının devam ettiğini belirten Başkan Başdeğirmen, Tarihi Üzüm Pazarı'nı restore ederek yenilediklerini, Damgacı Sokak'taki yapılarda da restorasyon çalışmaları gerçekleştirildiğini, İmam Hasan Sokak'ta ise sokak sağlıklaştırılması çalışmalarının yapılacağını söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Aya Baniya Kilisesi'nde Koku Atölyesi yapıyoruz. Orası da tamamlanmak üzere. O tarihi yapıyı da turizme sunacağız. Aya Yorgi Kilisesi için de izinleri aldık kütüphane yapacağız. Tarihimizi ayakta tutamazsak geleceğimizi bilemeyiz. Çocuklarımıza tarihimizi anlatmak zorundayız" dedi.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, yeni dönemde yapacakları 19 büyük projenin şehre farklı ivme kazandıracağını belirterek, çocuklara yönelik yapılan kütüphane ve spor tesislerinden çok memnun olduklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde şehrin birçok noktasında doğal gaz olduğunu ancak Doğancı, Dere, Keçeci, Yenice, Emre, Sülübey Mahallelerinde çok sayıda vatandaşın evine doğal gaz hizmeti gitmediğini gördüklerini ifade ederek, "Sokaklar darmış araçlar giremezmiş. Biz gelir gelmez dar sokaklar genişleyiverdi kamyon ve kepçeler sığdı doğal gazları evlere ulaştırdık. Bizden önceki 10 yıl içerisinde kepaze durumuna düşürülen ITKM'yi 1,5 yılda tamamladık. Demek ki yapılabiliyormuş, istemek lazımmış becerikli idarecilere ihtiyaç varmış. Koku sorununu 10 yıl boyunca çektik. Göreve geldik 6 ayda koku bitiverdi. Bu bir insana saygıdır. 6 ayda koku sorunu ortadan kalktıysa vatandaş '6 ayda yok olan koku 10 yılda neden bitmedi' diye sormaz mı? Yapamadıklarını yapmış gibi yaptıklarımızı da yapmamış gibi anlatmaya çalışıyorlar. İftiralara ve yalanlara vatandaşımız 31 Mart'ta en güzel cevabı verecek, sandıkta her şey ortaya çıkacak" dedi.

Mart ayının en soğuk gecelerinden birisinin yaşandığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Meydanda bizim için gelen bir hacı annemiz var" derken yaşlı teyze, "Uzun zamandır evden çıkmıyordum oğlum geldi diye çıktım" dedi.

Mitingin sonunda Furkan Özçelik isimli çocuk kendi yaptığı tespihi Başkan Başdeğirmen'e hediye etti. - ISPARTA