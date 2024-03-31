Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Oyunu Kullandı

Görme engelliler için özel pusula ile oy kullanma imkanı sağlandı

2024 Mahali İdareler Genel Seçimleri için tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da görme engelli bireyler kendilerine özel geliştirilen pusula ile oyunu kullandı. Hendek ilçesinde ikamet eden görme engelli Yusuf Durdurmuş, 'Görme engelli olarak, ikinci defa oyumu özgür bir şekilde kullandım. Tüm ülkede olduğu gibi görme engelli bireylerde özgür bir şekilde oylarını, kendi istekleri doğrultusunda kullanmaya başladı' dedi.