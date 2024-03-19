Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vatan Mahallesi\'ne Botanik Park müjdesi verdi

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlarla bir araya geldiği Vatan Mahallesi mitinginde, mahalleye 72 bin metrekarelik Botanik Park müjdesini verdi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, mahalle mitingleri kapsamında Vatan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatan Mahallesi tarihi günlerinden birini yaşarken, alana meşaleler ve 'Büyük Başkan' sloganlarıyla giren Başkan Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte vatandaşlara karanfil dağıttı.

Vatan Mahallesi Mitingine AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, parti teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'Şükrü Başkan' sloganlarıyla büyük sevgi seliyle kürsüye çıkan Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'in hedefinde muhalefetin son günlerde kendisine yönelik söylemleri vardı. Başdeğirmen, "Bugün sizin karşınıza alnım açık başım dik geldim. Çünkü o günlerde sizden oy isterken, sizlere verdiğim sözler vardı. O sözlerimi yerine getirmenin haklı gururu ile karşınızda dimdik ayakta duruyorum" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden ve yeni dönem projelerinden bahseden Başkan Başdeğirmen, yeni projelerden bir tanesinin de Vatan Mahallesi'nde yer alacağını müjdeledi. Vatan Mahallesi'nde tam 72 bin metrekarelik alanda, gelecek nesillere yapılan bir yatırım olarak yerini alacak olan Vatan Botanik Parkı'nda Isparta'ya özgü endemik bitkiler yer alacak. Dinlenme ve piknik alanlarının da tasarlandığı park alanında ziyaretçilere keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam, çevreye duyarlı bir yaklaşım sunulacak ve ekoturizme büyük katkı sağlanacak. Başdeğirmen, "Bu alanı 2 bakanlığımızla ortak olarak yapıyoruz. Bakanlıklarımızdan izinlerini aldık, bu mahallemize yakışan bu parkı en kısa zamanda yapıp hizmete sunacağız" dedi. - ISPARTA