Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Yayla Mahallesi esnafıyla buluştu

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yayla Mahallesi esnafı tarafından tertip edilen kahvaltı programına misafir oldu. Programda konuşan Başdeğirmen "Isparta'nın içi, köyleri, ilçeleri demedik, Türkiye'nin her yerinde ihtiyaç duyulan her yerde yer aldık" dedi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yayla Mahallesi esnafı tarafından tertip edilen kahvaltı programına misafir oldu. Başkan Başdeğirmen, mahalleye gelişinde esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.
Kahvaltı sonrasında esnaf, Başkan Başdeğirmen'e yaptığı ve şehre değer kazandıran hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bir esnaf, başkan adaylarından birisinin geldiğini 'ne yapacaksınız ne düşünceleriniz ve projeleriniz var?' yönünde soru yönelttiğini anlatarak, "Sirke fabrikası, salça fabrikası yapacağım dedi. Diğer adaylar bize sirke ile salça ile vaat veriyor. Bu adayın sizin yaptığınız projelerden haberi yok herhalde ya da bizim aklımızla dalga geçiyorlar. Siz bu Isparta'mızın gördüğü en değerli başkanlardan birisiniz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.
Siyasilerin 'hizmette sınır yok' diye göreve geldiklerini ancak bunu uygulamadıklarını söyleyen bir diğer esnaf da "Sağ olsun başkanımız bu sınırları da aştı, tarihinde alınmayan yardımları yatırımları köylerimiz bile aldı. Var gücümüzle yanınızdayız. Başkanımız köylere yaptığı yardımları evleri de belediye bütçesinden yapmadı. Isparta halkının hakkını alıp köylere vermedi, yapılan hizmetleri imece usulü yaptı" ifadelerinde bulundu.
"Ülkemiz birçok afetle karşı karşıya kaldı oralara da gittik"
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, esnafın sıcak karşılamasından gösterdikleri ilgi ve güler yüzden dolayı teşekkür ederek gönül belediyeciliği ilkesiyle daha nice güzel hizmetlere hep birlikte imza atmaya devam edeceklerini dile getirdi. Devletin imkanlarını devletin insanına harcadıklarını, köylere yapılan evlerin de imece usulü, hayırsever vatandaşların katkılarıyla yaptıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, "Popülist düşünceyle değil, gerçek ihtiyaç olan yere hizmeti yapabilmek çok önemli. Nerede hizmet ve gidilmesi gereken yer varsa oraya gittik. Ülkemiz birçok afetle karşı karşıya kaldı oralara da gittik. Isparta'nın içi, köyleri, ilçeleri demedik, Türkiye'nin her yerinde ihtiyaç duyulan her yerde yer aldık. Vatandaşımızla, devletimizin destekleriyle birçok yerde iş birliği yaptık" görüşlerinde bulundu.
Hizmet düsturlarının gönül belediyeciliği olduğunu ve önemli olanın insana dokunabilmek olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Gönüllere girebilmek lazım. İhtiyaç duyan her bir vatandaşımızın yanında olabilmek bizim için çok değerli. Bu kalabalığın burada olması da bizim gönüllere girebildiğimizin bir ispatıdır. Demek ki, sizlerin gönüllerine girebilmişiz. Belediye başkanlığında başkanlık koltuğunda oturmasan da hizmetler yürür, asfaltlar dökülür, kaldırımlar yapılır, çiçekler ağaçlar dikilir" ifadelerinde bulundu.
Geçen 5 yıllık süreçte ülkenin ciddi doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını ve zor günler geçirildiğini anımsatan Başdeğirmen, "O zorlukların içinde her yerde olduk. Vatandaşlarımızın evinde, kaldırımında, engelinde de her yerde olduk. Tüm esnafımıza bizleri misafir ettiği için teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA
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