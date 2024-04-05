Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Yeni Dönem Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Yeni Dönem Mazbatasını Aldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Yeni Dönem Mazbatasını Aldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ikinci kez kazandığı seçimlerin ardından yeni dönem mazbatasını aldı. Başdeğirmen, Türkiye'de sadece Isparta'da bir önceki dönemde aldığı oydan daha fazla oy olarak göreve gelen bir belediye olduğunu belirterek, Isparta'ya daha fazla hizmet sunacaklarını ve vatandaşların güvenini boşa çıkarmayacaklarını söyledi.

05.04.2024 18:51  Güncelleme: 18:56
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ikinci kez kazandığı seçimlerin ardından yeni dönem mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde konuşan Şükrü Başdeğirmen, "Rabbim nasip etti sizlerin de desteğiyle vazife tekrardan bizlere tevdi edildi. Bunun ne kadar anlamlı gurur ve onur verici olduğunun bilincindeyim. Bunun sorumluluğunun üst seviyede olduğunu biliyorum vermiş olduğunuz oylar mutlaka karşılığını bulacaktır" dedi.

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Türkiye'de sadece Isparta'da bir önceki dönemde aldığı oydan daha fazla oy olarak göreve gelen bir belediye olduğunu söyleyen Başdeğirmen gurur duyduğunu belirtti. Başdeğirmen, "Isparta'mıza çok daha güzel çok daha fazla hizmetleri sunabileceğimiz inancındayım. Her şeyin daha iyisini yapabilmek ve ülkemizde bu yarışın en önünde olmak bizler için çok önemliydi. Oy versin vermesin vatandaşlarımızın bu güveninizi boşa çıkarmayacağım. Hepsinin taleplerini bugüne kadar nasıl geldiyse bundan sonra da yaparak devam ettireceğiz. Rabbim bize bu görevi nasip ettiyse o nasibi en iyi şekilde sonuna kadar hak, hukuk, adalet içerisinde hiç kimsenin hakkını başkasına geçirmeden, belediyemizin hakkını da kimseye yedirmeden bu görevi yaparak tüm insanlarımızın hizmet alabileceği şekilde hem vaktimizi, hem de nakdimize harcamaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Yeni Dönem Mazbatasını Aldı - Son Dakika

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