Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Yeni Sanayi Sitesi\'nde Esnaf Ziyaretinde

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Yeni Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, esnafla sohbet edip, fikir alışverişinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, her girdiği dükkanda ve sokakta esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.
Dükkanlarının önündeki yerleri ve tırnak parselleri belediyeden satın aldıklarını ifade eden esnaflar da Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, "Dükkanımızın önündeki yerleri ve tırnak parselleri belediyeden aldık, bizim için çok iyi oldu. Bize bu yerleri sattığınız için sizden 'Allah razı olsun' dedi.
Başkan Başdeğirmen, "Bize arsa sattı diyorlar. Arsa sattı dedikleri yerler bu. Biz esnafımıza önündeki yerleri sattık. Buraları başkasına satamayız ki. Başkalarına satarsak size eziyet etmiş oluruz. Sizlerin daha güzel ticaret yapması için yaptık. Sahibine vermişiz. Biz burada esnafa yardımcı olduk" dedi.
Yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan gençler ise desteklerinin Başkan Başdeğirmen'le olduğunu belirttiler.
Esnafa teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, "Şehrimizdeki hizmetleri artırmak istiyoruz. Gençlerimizin desteği de bizim için önemli. Bu destekle her türlü hizmeti yapacağız" diye konuştu. - ISPARTA
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