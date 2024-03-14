Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Yeni Sanayi Sitesi'nde Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Yeni Sanayi Sitesi'nde Esnaf Ziyaretinde

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Yeni Sanayi Sitesi\'nde Esnaf Ziyaretinde

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, esnafla sohbet edip, fikir alışverişinde bulundu.

14.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Yeni Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, esnafla sohbet edip, fikir alışverişinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, her girdiği dükkanda ve sokakta esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Dükkanlarının önündeki yerleri ve tırnak parselleri belediyeden satın aldıklarını ifade eden esnaflar da Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, "Dükkanımızın önündeki yerleri ve tırnak parselleri belediyeden aldık, bizim için çok iyi oldu. Bize bu yerleri sattığınız için sizden 'Allah razı olsun' dedi.

Başkan Başdeğirmen, "Bize arsa sattı diyorlar. Arsa sattı dedikleri yerler bu. Biz esnafımıza önündeki yerleri sattık. Buraları başkasına satamayız ki. Başkalarına satarsak size eziyet etmiş oluruz. Sizlerin daha güzel ticaret yapması için yaptık. Sahibine vermişiz. Biz burada esnafa yardımcı olduk" dedi.

Yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan gençler ise desteklerinin Başkan Başdeğirmen'le olduğunu belirttiler.

Esnafa teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, "Şehrimizdeki hizmetleri artırmak istiyoruz. Gençlerimizin desteği de bizim için önemli. Bu destekle her türlü hizmeti yapacağız" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Şükrü Başdeğirmen, AK Parti, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Yeni Sanayi Sitesi'nde Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman’da yeni belediye binasına ’’Büyükşehir’’ tabelası Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar Batman'da yeni belediye binasına ''Büyükşehir'' tabelası! Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
15:41 Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu
15:28 Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı
15:22 Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için cenaze namazı kılındı Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için cenaze namazı kılındı
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
13:55 Kate Middleton, İngiltere’nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi
13:12 Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 15:59:31. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Yeni Sanayi Sitesi'nde Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement