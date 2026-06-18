İsrail-AB İlişkilerinde Tansiyon Yükseldi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın İsrail'i Güney Afrika'daki ırkçı apartheid rejimiyle karşılaştırmasına tepki göstermesi üzerine ikili arasında sosyal medya üzerinden atışma başladı.

İsrail ve Avrupa Birliği (AB) arasında tansiyon yükseldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas arasında Kallas'ın İsrail'i Güney Afrika'daki ırkçı apartheid rejimiyle karşılaştırması üzerine sosyal medya üzerinden söz düellosu başladı.

Saar, sosyal medya hesabı üzerinden Meksika'da mayıs ayında düzenlenen üst düzey görüşmeler sırasında, İsrail'in Filistinlilere yönelik muamelesini Güney Afrika'nın apartheid dönemiyle karşılaştırdığına dair çıkan haberlere tepki göstererek, Kallas'ı bir süredir İsrail Devleti'ne karşı takıntılı bir şekilde ve bariz adaletsizlikle hareket etmekle suçladı.

Saar, "Kısa bir süre önce, Meksika ziyareti sırasında İsrail'i Güney Afrika'da var olan ırkçı apartheid rejimiyle karşılaştırdığına dair haberler yayınlandı. Bu ağır açıklamayı kınayan çok sayıda Avrupalı seçilmiş temsilciye minnettarım. Ancak bugüne kadar, bu ağır ifadeyle ilgili olarak kendisinden herhangi bir yalanlama, açıklama ya da yanıt gelmemiştir. Bu nedenle, İsrail Dışişleri Bakanı olarak, dünyanın tek Yahudi devleti ve aynı zamanda Orta Doğu'daki tek demokrasi olan bu ülkeye yönelttiği iftirasını geri çekene kadar, Bayan Kallas ile tüm ilişkilerimi kesmekten başka seçeneğim yok ve ben de bunu yapıyorum" dedi.

"Orta Doğu'ya barış getirmek için 'İki Devletli Çözüm' hala tek uygulanabilir yoldur"

Saar'ın açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Kallas, "Sevgili Gideon, bildiğin gibi, AB ile İsrail'i birbirine bağlayan pek çok şey var. Diyaloğumuza ve işbirliğimize büyük önem veriyorum ve bu ruh içinde, saygılı ve yapıcı bir şekilde devam etmeye açığım. Diyalog, özellikle farklılıklar ortaya çıktığında diplomasinin temelidir. AB, İsrail ile yapıcı bir ilişki kurmaya her zaman kararlıdır. Orta Doğu'ya barış getirmek için 'İki Devletli Çözüm' hala tek uygulanabilir yoldur. AB, bu hedefe ulaşmayı giderek zorlaştıran Batı Şeria'daki yasadışı İsrail yerleşimlerini kınamıştır. AB'nin tutumu budur" dedi.

"Eğer bu iğrenç ve iftira niteliğindeki ifadeleri gerçekten siz kullandıysanız, arkasında durun"

Saar ise Kallas'ın açıklamasına bir kez daha sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile cevap vererek, "Sayın Hanımefendi, tüm saygımla belirtmek isterim ki, buradaki açıklamalarınızda bile size atfedilen ve kamuoyuna duyurulan ifadeleri reddetmekten veya kınamaktan kaçınıyorsunuz. Bu durum her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Bildiğim kadarıyla, 'apartheid' ile ilgili size atfedilen ifadeler Avrupa Birliği'nin tutumunu yansıtmamaktadır. Mesele çok basit: Eğer bu iğrenç ve iftira niteliğindeki ifadeleri gerçekten siz kullandıysanız, arkasında durun. Eğer yapmadıysanız, inkar edin. Bu mesele açıklığa kavuşana kadar, kararım değişmeyecektir" dedi. - BRÜKSEL