İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

22.04.2022 06:18
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli genç yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında yer alan El-Yamun beldesine zorla girdiği sırada yaralanan Filistinli genç İbrahim Lebedi (20) hayatını kaybetti.

Lebedi, İsrail güçlerinin 18 Nisan'da El-Yamun beldesine düzenlediği baskın sırasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hamursuz Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınları arttı

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, 15 Nisan'dan başlayarak bir hafta süren Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da bulunanlara müdahalesi ve kullandığı güç, uluslararası arenada tepki toplamıştı.

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Batı Şeria, İsrail, İşgal, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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