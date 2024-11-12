İsrail Bakanı Trump ile Stratejik Görüşme Yaptı - Son Dakika
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Politika

İsrail Bakanı Trump ile Stratejik Görüşme Yaptı

İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer, Trump ile Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik planlarını görüştü.

12.11.2024 11:56
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ABD'li haber sitesi Axios, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Pazar günü Florida'da ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile görüştüğünü, İsrail'in önümüzdeki 2 ay içinde Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik planlarını Trump'a ilettiğini belirtti.

ABD'li haber sitesi Axios, iki İsrailli ve iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile geçtiğimiz pazar günü Florida'daki Mar-a-Lago'da bir araya geldiğini aktardı. Habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bakan Dermer, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik önümüzdeki 2 aydaki planları hakkında Trump'a bilgi verdi. Dermer'in ayrıca Trump'ın 2017-2021 döneminde Orta Doğu konusunda üst düzey danışmanlardan biri olan damadı Jared Kushner ile de görüştüğü belirtildi.

Öte yandan Dermer pazartesi günü Washington'a geçerek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Amos Hochstein ile bir araya geldi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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