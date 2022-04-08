İsrail Başbakanı: İsrail Güvenlik Güçlerine Can Kaybına Yol Açan Saldırılarla Mücadelede Geniş Yetki Verdi - Son Dakika

KUDÜS, 8 Nisan (Xinhua) — Bennett, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Kamu Güvenliği Bakanı Ömer Barlev ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Güvenlik güçlerimiz tam hareket özgürlüğüne sahiptir ve bu savaşta herhangi bir sınırlama olmayacaktır" dedi.

Basın toplantısı, saldırganın Tel Aviv'in güneyinde İsrail güvenlik güçleri tarafından bulunup öldürüldükten kısa bir süre sonra düzenlendi. Perşembe günkü saldırı, son haftalarda İsraillilere yönelik olarak düzenlenen ve toplam 13 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıların dördüncüsü oldu. "Bu zor ve güçlüklerle dolu bir dönem" diyen Bennett, "Ayrıca uzun da sürebilir" diye ekledi.

Gerilim, Müslümanların kutsal ayı Ramazan bu hafta başladığı ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı önümüzdeki hafta başlayacağı için hassas bir dönemde arttı. Batı Şeria'dan binlerce Filistinlinin Cuma günü Mescid-i Aksa Camisi'nde Ramazan ayının ilk Cuma namazı için Kudüs'e girmesi bekleniyor.

İsrail, Kudüs'ün girişini ve tarihi şehirdeki kutsal yerleri kontrol ediyor. İsrail, güvenlik gerilimleri arttığında genellikle camide ibadete erişimi kısıtlıyor. İsrail güvenlik güçleri bu yıl şimdiye kadar bu tür kısıtlamalar getirme niyetini dile getirmedi.