İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçlandı

Politika

İsrail basınının İsrail müzakere heyetinde yer alan kaynaklara dayandırdığı haberlerde kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını kasıtlı olarak sabote etmekle suçladı.

İsrail ve Hamas arasında İsrailli esirlerin takasını da içeren Gazze Şeridi'nde ateşkese dair müzakerelere yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. İsrail basında yer alan haberlere göre Hamas ile yapılan müzakerelere katılan adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını kasıtlı olarak sabote etmekle suçladı.

Haberlerde, kaynaklar, "Netanyahu'nun açıklaması müzakereleri suya düşürmeye yönelik, bunun başka bir açıklaması yok. Başbakan, bir sonraki görüşme öncesinde Philadelphia Koridoru ve Netzarim için çözümler üzerinde çalıştığımız kritik bir dönemde olduğumuzu biliyor. İlerleme olduğunu biliyor ama sonra arabulucularla üzerinde anlaşmaya varılanın tam tersi açıklamalar yapıyor" dedi. - TEL AVİV