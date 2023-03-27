İsrail'de tartışmalı yargı reformu meclisin bir sonraki yasama dönemine kadar ertelendi - Son Dakika
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İsrail'de tartışmalı yargı reformu meclisin bir sonraki yasama dönemine kadar ertelendi

27.03.2023 20:13
İsrail'de tartışmalı yargı reformu meclisin bir sonraki yasama dönemine kadar ertelendi

İsrail'de protestolara neden olan tartışmalı yargı reformu hakkındaki görüşmelerin meclisin bir sonraki yasama dönemine kadar ertelendiği duyuruldu.

İsrail'de protestolara neden olan tartışmalı yargı reformu hakkındaki görüşmelerin meclisin bir sonraki yasama dönemine kadar ertelendiği duyuruldu.
İsrail'de 13 haftadır protestolara neden olan tartışmalı yargı reformu hakkındaki görüşmelerin meclisin bir sonraki yasama dönemine kadar ertelendiği duyuruldu. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin koalisyon ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) tarafından yapılan açıklamada, yargı reformu ile ilgili görüşmelerin gelecek ayki Hamursuz Bayramı tatilinden sonraki meclis oturumuna kadar askıya alındığı ifade edilerek, "reformun diyalog yoluyla meclisten geçirilmesi" için bir sonraki oturumda yeniden meclise sunulacağı aktarıldı.
İsrail basınında yer alan haberlerde, Ben Gvir'in yargı reformu ile ilgili görüşmelerin askıya alınmasını destekleyeceği ve karşılığında Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın kontrolünde bir "ulusal muhafız birimi" kurulacağı belirtildi.
İsrail meclisindeki bir sonraki yasama dönemi 30 Nisan-30 Temmuz tarihleri arasında olacak.
Çok sayıda meslek grubu ve çalışandan grev kararı
İsrail'de dün Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara dökülmüş, aralarında İsrail'in en büyük işçi sendikası Hastadrut, üniversiteler, avukatlar, hastane ve sağlık çalışanlarının bulunduğu çok sayıda meslek grubu ve çalışan grev kararı almıştı. Ben Gurion Uluslararası Havalimanı çalışanlarının da greve katılması ile havalimanında seferler durdurulmuştu. İsrail basınında yer alan haberlerde ayrıca, dünya genelindeki İsrail büyükelçilikleri ve konsolosluklarının da tartışmalı yargı reformuna karşı düzenlenen grevlere destek verdiği ifade edilmişti.
Tepki çeken yargı reformu
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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