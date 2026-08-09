İsrail'den Gazze'ye Yeniden İnşa Onayı İddiası - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye Yeniden İnşa Onayı İddiası

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İsrail, Gazze'de yeniden inşa çalışmalarına onay verdiği iddialarını yalanladı.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yeniden inşa çalışmalarına onay verdiğini iddia etti.

İsrail basını, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde yeniden inşa çalışmalarına yeşil ışık yaktığını öne sürdü. İsrail Ordu Radyosu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yeniden inşa çalışmalarına onay verdiğini iddia ederek, Netanyahu ve Katz'ın söz konusu onayı yaklaşık iki hafta önce verdiğini ve kamuoyuna duyurmadığını ifade etti.

Radyo, konut inşa edilebilmek için yapılacak altyapı çalışmalarını içeren inşa faaliyetlerinin, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kontrolündeki, Hamas ile ateşkes hattını oluşturan Sarı Hat'a yakın Refah'ın doğu bölgesinde yürütüldüğünü belirtti. Radyo, inşa çalışmalarının Gazze'deki müteahhitler ve işçiler tarafından yürütüleceğini ve bu kişilerin güvenlik kontrollerinden geçirileceğini belirtti.

İsrail Başbakanlığı haberi yalanladı

İsrail Başbakanlık Ofisi ise, haber yalanlayarak, haberin "gerçekleri çarpıttığını ve eski bilgileri tekrar kullandığını" belirtti. Ofis, söz konusu çalışmanın bir çadır kompleksi inşa etmek amacıyla birkaç ay önce başlatıldığını ve projenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yürütülen bir pilot proje olduğu aktarıldı. Ofis ayrıca, elektrik, kanalizasyon ve su altyapısına ilişkin çalışmaların Gazzeliler tarafından yürütülmeyeceğini belirtti.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise, habere ilişkin açıklamasında, Hamas'ın kontrolünde olmayan Gazze'nin herhangi bir bölgesinde yeniden inşa çalışmalarının başlayabileceğini belirterek, "Gazze'nin toparlanmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'den Gazze'ye Yeniden İnşa Onayı İddiası - Son Dakika

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