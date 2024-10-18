İsrail'den Guterres'e İstenmeyen Adam Kararı - Son Dakika
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Politika

İsrail'den Guterres'e İstenmeyen Adam Kararı

İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'i 'istenmeyen adam' ilan edip girişini yasakladı.

18.10.2024 12:41
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail'de "istenmeyen adam" ilan edilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i dün öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümünü "memnuniyetle" karşılamamakla suçlayarak, "Guterres, 7 Ekim'de Hamas'ı terör örgütü olarak ilan etmediği gibi Sinwar'ın ölümünü de memnuniyetle karşılamadı. Kendisini istenmeyen adam ilan etmeye ve İsrail'e girişini yasaklamaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, 2 Ekim'de yaptığı paylaşımda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "istenmeyen adam" ilan edildiğini ve ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu. İsrail tarafı, Guterres'i bu kez de dün öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar üzerinden hedef almaya devam ediyor. Guterres'i, Sinwar'ın ölümünü "memnuniyetle" karşılamamakla suçlayan Katz, BM Genel Sekreteri'nin İsrail ve Yahudi karşıtı bir gündem yürüttüğünü iddia etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, "Guterres, 7 Ekim'de Hamas'ı terör örgütü olarak ilan etmediği gibi Sinwar'ın ölümümü de memnuniyetle karşılamadı. Kendisini istenmeyen adam ilan etmeye ve İsrail'e girişini yasaklamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Guterres, "istenmeyen kişi" ilan edilmişti

Katz, 2 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guterres'in "istenmeyen adam" ilan edildiğini ve ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu. Katz, "Dünyadaki hemen hemen her ülkenin yaptığı gibi İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını açıkça kınayamayan hiç kimse İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor. Bu, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını kınamayan, onu terör örgütü ilan etme yönünde hiçbir çabaya öncülük etmeyen bir Genel Sekreter'dir. Hamas, Hizbullah, Husiler ve şimdi de küresel terörün ana gemisi İran'dan teröristlere destek veren bir Genel Sekreter, BM tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. İsrail, Antonio Guterres olsun ya da olmasın, vatandaşlarını savunmaya ve onurunu korumaya devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail'den Guterres'e İstenmeyen Adam Kararı - Son Dakika

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