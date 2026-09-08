İsrail'den İngiliz temsilcilere sınır dışı kararı geldiğini Gideon Saar açıkladı
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kiryat Gat'taki Uluslararası Gazze Destek Merkezi'nde bulunan İngiliz temsilcilerin sınır dışı edileceğini duyurdu. Karar, merkezde görevli İngiliz yetkilileri doğrudan etkileyecek.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kiryat Gat'taki Uluslararası Gazze Destek Merkezi'nde bulunan İngiliz temsilcilerin sınır dışı edileceğini açıkladı.
Kaynak: İHA
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